¿4.000 o 12.000 entradas? La Arandina decide hoy la capacidad del partido contra el Real Madrid

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Hoy es un día decisivo en el estadio de fútbol Juan Carlos Higuero. Mientras los jugadores de la Arandina retomaron ayer los entrenamientos, tras 8 días de vacaciones por Navidad, la directiva del club debe decidir si firma o no el contrato de patrocinio que le ofrece el Ayuntamiento de Aranda de Duero; un convenio por el que el Consistorio se haría cargo del 100% de los gastos de la organización del partido contra el Real Madrid. Si acepta el club, el Ayuntamiento pondrá en marcha toda la operativa burocrática para llegar al aforo máximo: 12.000 espectadores. “Se llegaría al máximo en aforo y en iluminación”, garantiza la concejala de Deportes, Belén Esteban.

Pero, ¿Qué pasa si la Arandina decide no firmar? En ese caso el Ayuntamiento activará el plan B, un proyecto mucho menos ambicioso, porque al no haber un contrato de patrocinio, la ley obliga a organizarlo con contratos menores, y solo se podría llegar a las 4.000 entradas, como el partido eliminatorio de la Copa del Rey que jugó la Arandina contra el Cádiz. “La decisión depende de la directiva del club”, asegura la titular de Deportes.

El Ayuntamiento de Aranda de Duero está dispuesto a pagar todos los gastos del partido que la Arandina disputará el próximo día 6 de enero contra el Real Madrid Club de Fútbol, pero insiste: la respuesta tiene que llegar hoy porque “vamos muy justos de tiempo”. “Hay que tener en cuenta que en estos diez días que quedan, hay muchos festivos”, apremia.

A la espera de la decisión del club, la concejala destaca la importante labor que están haciendo desde el primer momento todos los técnicos del Ayuntamiento de áreas como Obras, Servicios, Secretaria o Intervención. “Se han parado muchas cosas del Ayuntamiento para que este partido, que sabemos es histórico, se celebre en las mejores condiciones”.

La concejala no entra a valorar, sin embargo, la querella que el alcalde, Antonio Linaje, ha interpuesto contra el secretario de la Arandina, Francisco Galán, por faltar el respeto al alcalde y a la concejala de Deportes, a los que presuntamente dijo: “me vais a comer los huevos”. “Yo estoy con el alcalde, creo que no se puede consentir, pero ahora lo principal es organizar este partido y no echar más leña al fuego”, termina.