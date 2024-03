La alcaldesa de Fuentelcésped renuncia a la planta de biogás

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Ante el rechazo mayoritario de los vecinos de Fuentelcésped, la alcaldesa zanja el debate: el Ayuntamiento hablará con la empresa para que no implante ahí la planta de biogás, una instalación diseñada para la producción de energía a partir del tratamiento de residuos y restos orgánicos que iba a crear 20 puestos de trabajo. “Vamos a decir que ‘no’, pero hay que tener claro que la decisión no depende del Ayuntamiento, depende de la Junta de Castilla y León. Si la empresa obtiene las licencias que otorga la administración regional no podremos hacer nada”, afirma la alcaldesa, Jéssica Llerena.

Como primer paso y tras aprobar la decisión en una reunión urgente de la corporación, el Ayuntamiento ha empezado ya a trabajar en los requisitos legales para decir ‘no’. “Esta semana vamos a reunirnos con la empresa para decírselo y llegar a un acuerdo porque es tontería que siga haciendo trámites cuando el pueblo no lo quiere”.

La regidora no esconde su tristeza ante el cierre de un proyecto que iba a ser un revulsivo en creación de empleo para el municipio. “Ha podido el miedo y el desconocimiento”, lamenta convencida de que “perdemos una oportunidad”.

A la hora de rechazar la iniciativa, los vecinos temen los olores y la contaminación del suelo y el agua. “Según me explicó la empresa no hay riesgo y favorece al Medio Ambiente”, responde la regidora al recordar que el purín representa el 40% ya que, el 60% son restos vegetales orgánicos. “En cuanto al agua apenas se usa agua del suelo, se extrae de los propios residuos y luego se iba además a utilizar para riego de los agricultores, era todo muy circular”, añade.

La empresa Agrocircular, de Cárnicas Chico, ya tiene experiencia en este tipo de plantas y cuenta con instalaciones en diferentes puntos de España. En Burgos iba a ser la primera de esta empresa. “Creo que los vecinos interpretaron la reunión informativa de una manera errónea. No estaba todo hecho y desde luego no voy a hacer nada que vaya en contra de lo que quiere el pueblo. La reunión que se organizó el día 28 era solo informativa pero la gente llegó ahí con el ‘no’ y no escucharon”, lamenta.

"Perdemos una oportunidad"

Ella lo tiene claro. “Perdemos una oportunidad pero seguiremos trabajando para atraer nuevos proyectos”, asegura consciente de que el tejido empresarial se limita por ahora a las bodegas. “Ese dinero que iba a entrar nos hubiese venido muy bien para arreglar calles y cosas pendientes que hay por hacer”.

Proyectos y prioridades

Y aunque cuando llegó a la Alcaldía en julio de 2023 tenía grandes sueños, la realidad se impone y obliga. “Me he encontrado problemas muy importantes que son absoluta prioridad como la bodega que se está hundiendo y que afecta a una vía pública y a una vivienda particular; la fuga de agua que afecta también a una calle y a una vivienda, y la inundación que hay en los garajes de la zona de la urbanización. Son cosas que no pueden esperar y que suponen mucho dinero”, señala sin olvidar la cobertura. “Aquí nos hablan del 5G pero estamos en 3G”.

Pero si hay un proyecto que le encantaría desarrollar en el medio-largo plazo es la reactivación del Ecomuseo. “Es una maravilla pero tras años de abandono hay que construirlo casi otra vez”, afirma.

El museo consta de dos partes, una sala expositiva y un pequeño recorrido de túneles donde se descubre cómo se elaboraba el vino antiguamente. “Sé que será difícil porque estamos hablando de unos 80.000 euros, como mínimo, pero sería muy bueno para atraer turismo. Podríamos hacer visitas, talleres…”, imagina.

Por el momento y decidida a fomentar el turismo, la alcaldesa ha apuntado a Fuentelcésped dentro de la iniciativa Te Enseño Mi Pueblo, que con tanto éxito esta llevando a cabo la asociación ADRI Ribera. “Estoy ahora con el guion. Fuentelcésped es un pueblo bonito que merece la pena ser descubierto”, anima con la esperanza de “ponerlo en marcha cuanto antes”.

Nuevo servicio de peluquería

Las buenas noticias se extienden al nuevo servicio de peluquería. “Era una petición que nos hicieron desde la Asociación de Mayores y se pondrá en marcha por primera vez el próximo 14 de marzo”, anuncia.

Para ello el Ayuntamiento ha habilitado una sala de un edificio municipal. “La peluquera vendrá una vez al mes, en función de su disponibilidad y del número de personas interesadas. En cuanto nos vaya diciendo fechas lo pondremos en un cartel, como hacemos con el podólogo”, señala con la mirada puesta en un futuro servicio de estética. “Es otro de los servicios que nos demandan”.

“No me voy a rendir”

Aunque la alcaldesa veía con buenos ojos el proyecto de la planta de biogás y sabe que ha habido muchas críticas, no se plantea dimitir “porque no he hecho nada malo”. “Yo di el paso como alcaldesa porque quiero que mi pueblo progrese y voy a trabajar estos 4 años para intentar lograrlo”, insiste.

Cuando empezó en mayo de 2023 no imaginaba que iba a ser tan intenso. “Ser alcaldesa de un pueblo pequeño no es fácil, son muchas horas, muchos esfuerzos y muchos desvelos, pero me comprometí y voy a terminar. Es verdad que hay criticas, algunas un poco duras, pero la gente no puede olvidar que yo estoy aquí sin cobrar un euro, que lo hago porque quiero que mi pueblo mejore”, termina.