Fuentelcésped continúa con la preocupación de la planta de biogás

Aunque la empresa envió un comunicado anunciando su decisión de no continuar con el proyecto de la planta de biogás, que planteaba desarrollar en Fuentelcésped, en el pueblo los vecinos siguen preocupados.

Según explica el secretario de la Asociación de Amigos de Fuentelcésped, Mariano Calleja, la empresa Agrocircular no ha oficializado la renuncia, un trámite imprescindible para cerrar el expediente. “Parece que no va a presentarlo hasta que no busque otra ubicación para instalar su planta de Biogás”.

Según explicó la alcaldesa, Jéssica Llerena, en el pleno municipal del pasado lunes, se le ha requerido hasta en dos ocasiones, pero el papel no llega “por lo que el expediente seguirá su curso”.

Los vecinos se han movilizado desde el principio. Han presentado 250 alegaciones y han recogido 232 firmas en un pueblo censado en 250. También han recogido más de 700 apoyos en la plataforma Change.org. Todo con el objetivo de que la Junta de Castilla y León, que es la administración competente, no autorice el uso excepcional de suelo rústico que daría vía libre a la construcción.

Aunque el Ayuntamiento en un primer momento se mostró abierto a escuchar, ante el clamor de los vecinos la alcaldesa decidió renunciar a un proyecto que en principio conllevaba la creación de 5 puestos de trabajo directos.

Convencidos de que la instalación de esta planta de biogás generaría un perjuicio medioambiental y ante el temor de que la empresa caiga en la tentación de continuar con el proceso, la Asociación de Amigos de Fuentelcésped insiste en la nulidad ya que, existe una ordenanza municipal, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en septiembre de 2016, que regula la gestión de los residuos ganaderos y que expresamente prohíbe “introducir en este término municipal purines que hayan sido generados en otros municipios”.

Como portavoz de la asociación, Mariano no esconde su inquietud tras saber que la secretaria municipal desconocía la existencia de esta ordenanza.