Palabra de Civitatis. 5 consejos para atraer turistas y vender mejor en la Ribera del Duero

El potencial de Ribera del Duero va más allá del vino. La denominación de Origen se ha convertido en un destino turístico preferente y las plataformas digitales constituyen a día de hoy una herramienta fundamental para atraer viajeros.

Conscientes de su relevancia, la Asociación para el Fomento del Turismo Ribereño (Afotur) ha comenzado a celebrar su 40 aniversario con un encuentro de alto nivel con Civitatis, la plataforma tecnológica de reservas de experiencias líder en habla hispana. Estos son sus consejos para atraer turistas y vender mejor.

1. Experiencia

El viajero de hoy busca sobre todo experiencias. "Es un plus que hay que ofrecer", asegura el director de Operaciones de Civitatis, Enrique Espinel.

2. Calidad y regularidad

Él lo tiene claro, el segundo consejo que da a las bodegas, hoteles y otras empresas turísticas, es tener “un buen producto” y ofrecerlo en este tipo de plataformas digitales de reserva, con servicios regulares. “Lo ideal es al menos establecer una frecuencia semanal para que los clientes puedan hacer su reserva, y la actividad se consolide y posicione con las opiniones que luego irá recibiendo”. De hecho, su plataforma no trabaja eventos puntuales como conciertos u obras de teatro. “Aquí nos centramos en actividades que se realizan regularmente, porque el éxito y el posicionamiento parten de las opiniones que dan los usuarios y eso no es inmediato”.

3. Los idiomas importan

“Si queremos captar a turistas de otros mercados no vale con estar, necesitas adaptarte a lo que demanda; es algo muy obvio pero no hay tanta oferta para estos mercados”, señala.

4. Distínguete

Ante un volumen de actividades que crece cada día, es vital “distinguirse” y “buscar factores diferenciales” para destacar en el catálogo. “Por ejemplo, las temáticas suelen funcionar muy bien”, anima sin olvidar una cuestión principal que afecta a todas las empresas que quieran lanzarse al turismo de la experiencia: “tener la información al día”. “En caso contrario, la experiencia puede ser mala”, advierte.

5. Y no te olvides de cobrar

En su opinión, en las reservas de experiencias hay que cobrar. “Aunque sea poco, pero es la forma de que se valoren las cosas. Si es gratis, mucha gente reserva y luego no va”. En Civitatis han tomado una decisión y ahora cuando la reserva no tiene un precio fijado, el usuario debe dejar la tarjeta de crédito como garantía. “Si no acude al evento paga una penalización de 5 euros”, señala al recordar que por norma se puede cancelar “gratis” con 12 horas de antelación.

Consejo extra para los ayuntamientos y administraciones públicas

A sabiendas de que en Castilla y León muchos atractivos turísticos están en manos de administraciones públicas, el director de Operaciones de Civitatis insiste: “el viajero ha cambiado, ahora quiere hacer el viaje a su medida, más que apuntarse en un grupo cerrado que te lleve como un ‘rebaño’. Estar en las plataformas, les supondrá un revulsivo”, aconseja convencido de que “están perdiendo la oportunidad de poder comercializar”.

Civitatis

Aunque la empresa se creó en el año 2008, el modelo Civitatis se desarrolló en 2015. Desde entonces el crecimiento ha sido continúo hasta llegar en 2023 a los 10 millones de viajeros. “En 2024 el objetivo es superar los 15 millones”, apunta. En cuanto a su estructura, a día de hoy Civitatis tiene su sede principal en Madrid y cuenta con una plantilla formada por 310 trabajadores directos.

No están todos los que quieren

Según explica el director de Operaciones de Civitatis, Enrique Espinel, el 65% de las actividades que llegan a la plataforma se rechazan. “Servimos de filtro por calidad y también descartamos si ya la tenemos en catálogo”.

De media, una empresa espera dos meses en obtener el ansiado visto bueno. “Estamos trabajando para reducir los tiempos, pero hay que tener en cuenta que llegan miles”, puntualiza.

Afotur celebra su aniversario

Con Civitatis, Afotur comienza a celebrar sus 40 años de historia como una asociación que tiene como objetivo, incrementar y mejorar la imagen turística de la Ribera del Duero y servir de apoyo a los sectores interesados en el fomento del turismo en la zona. “Este año que estamos de celebración hemos puesto en marcha los ‘Encuentros turísticos de primer nivel’. Hemos empezado con Civitatis, que es líder, y continuaremos con un encuentro con una especialista en gymkanas; una plataforma exclusiva de catas; uno sobre cómo convertir un castillo en recurso turístico; el ‘magosto’ de las castañas y uno de marketing de turismo”, adelanta la presidenta de Afotur, Mercedes Calvo.

En su opinión, el futuro de la Ribera del Duero pasa por una apuesta por la calidad, que atraiga turistas nacionales e internacionales con una oferta diversificada y pensada en la excelencia. “Tenemos muchísimo potencial”, destaca con la mirada puesta en el vino, el vasto patrimonio cultural e histórico; la tradición, la gastronomía y la naturaleza. “Aquí hay grandes cosas por descubrir”, concluye esperanzada.