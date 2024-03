Los 15 mejores rincones de la Ribera del Duero para un selfie esta Semana Santa

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Si quieres triunfar como instagrammer, la Ribera del Duero te ofrece rincones con los que el éxito está asegurado. Bienvenido a fábricas abandonadas, murales sorprendentes, puertas mágicas, iglesias en ruinas, espacios naturales de ensueño y hasta el taller de la Torre Eiffel. Comenzamos.

1. Puerta a la felicidad

Es lo que siempre has buscado y lo tienes ¡tan cerca! Está en Sotillo, uno de esos pueblos de Ribera que te dejarán sin palabras. Según explica Berta, esta inspiradora idea se le ocurrió a Tomás García y Eduardo Esgueva, cuando arreglando los accesos al municipio se dieron cuenta que la felicidad está justo ahí, en la libertad de los pueblos.

¿Dónde está? Sotillo de la Ribera está situada a 17,7 km de Aranda de Duero por la carretera BU-P-1102.

Berta explica el por qué de esta puertaAdri

2. Preparando los arreglos de torre Eiffel en la Ribera del Duero

La antigua vía Valladolid-Ariza se alza como un buen escenario para recrear el taller de la torre Eiffel. Solo tienes que acercarte al puente que cruza el rio Duero en Vadocondes. No olvides preguntar por los dos obradores que hay en este maravilloso pueblo.

Imagen del puente de VadocondesADRI

3. Buscando los 360º

Si lo tuyo son las fotos panorámicas uno de los sitios clave es el conjunto de bodegas de Castrillo de la Vega desde donde se ve todo el Páramo de Corcos con unas vistas 360ª que quitan el hipo.

¿Dónde está? En la carretera N-122, a 8 kilómetros de Aranda de Duero.

Imagen tomada en Castrillo de la VegaLoreto Velázquez

4. Presa de Arauzo de Salce

No hay nada más sobrecogedor que un atardecer en la Ribera del Duero. Desde lo alto de la loma, en la presa de Arauzo de Salce, podrás contemplar pueblos tan típicos de Ribera como Bañuelos, Salce o Caleruega… Llegar es fácil porque está señalizado.

Araúzo de SalceLoreto Velázquez

5. Zazuar, el ‘Hobbiton’ burgalés

¿Eres fan de Gandalf, Aragorn, Arwn, Elladan o Enrond? Si te va El Señor de los anillos, en la Ribera puedes hacerte un selfie en un pueblo muy ‘Hobbit’. Mucho antes de que J.R.R Tolkien escribiera su ya mítica trilogía, aquí los antepasados hacían vino y se lo pasaban ‘pipa’. Ahora, cada tarde de verano se llena con olor a sarmiento, chuletillas, choricito y morcilla. Vino tampoco falta.

Zazuar es uno de esos lugares mágicos de la Ribera. Foto cedida por su alcalde

¿Dónde está? El municipio de Zazuar se encuentra a 12 kilómetros de Aranda de Duero, al sur de la provincia de Burgos y a 86 km de la capital. Tiene una extensión de 22,5 km² y se encuentra a 839 metros sobre el nivel del mar.

Agustín es el alcalde de Zazuar y un buen guíaADRI

6. Aromas que traspasan pantallas

Caleruega es uno de los Pueblos Más Bonitos de España. Como cuna de Santo Domingo de Guzmán atesora un impresionante patrimonio histórico y religioso que siempre merece la pena ser visitado y fotografiado, pero en junio el protagonismo se lo lleva el océano perfumado de los campos de lavanda. 250 hectáreas con los que además del mejor selfie encontrarás la paz. No lo dudes, la mejor hora es el atardecer. Éxito asegurado.

Campo de lavanda de Caleruega. ECB

Cada mes de junio, Caleruega huele a lavandaADRI

7. Huerta de Rey. Naturaleza en estado puro

La Vía Ferrata de Huerta de Rey es una opción divertida, inspiradora y resultona. Transcurre por riscos en horizontal salvo el último tramo, pero en todo el recorrido se aconseja ir con equipo (arnés, disipadora y casco). Si evitas la parte más difícil se puede ir con niños. ¡Toda una aventura!

Si vas, recuerda que Huerta del Rey está registrada en el libro Guinness de los récords por ser el pueblo con los nombres más raros del mundo. Acuérdate de saludar a Aniceto, Evilasio, Filadelfo, Walfrido, Filogonio, Sindulfo y Burgundófora.

¿Dónde está? Huerta de Rey es un municipio de la provincia de Burgos. Se sitúa en la comarca de Sierra de la Demanda y pertenece al partido judicial de Salas de los Infantes.

Vía ferrata de Huerta de ReyADRI

8. No hay visita a la Ribera del Duero sin botella y la más grande está en Tubilla del Lago

En plena Ribera del Duero este selfie no puede faltar. Ponte en situación: en medio de un prado, una botella gigante de vino y una copa, para que no falte de nada. Todo hecho con neumáticos. ¿No te lo crees? Se encuentra entre el circuito de velocidad de Tubilla y un viñedo. No se puede pedir más, pero si lo haces, date una vuelta por el pueblo. Alucinarás con la ruta de los murales. Impresionante y cada vez hay más.

La botella de vino gigante de Tubilla del Lago. Foto cedida por el alcalde.

9. Haza, un pueblo de altura y aves

9. Haza, un pueblo de altura y aves. A pesar de contar con tan solo 30 habitantes, que nadie se confunda. A sus 910 metros sobre el nivel del mar, Haza fue fundamental para defender los valles del Riaza y del Duero en la Edad Media. Corrían otros tiempos. Hoy, declarada Bien de Interés Cultural ha transformado su carácter protector en un potencial turístico que no hay que perder de vista.

La subida a la torre del castillo garantiza selfies de escándalo pero hay otras localizaciones en el mismo pueblo con las que también se logra este objetivo. Hay unas cuantas escaleras pero cada peldaño merece la pena.

Para visitarlo hay que registrarse aquí.

¿Cómo ir? Situada a 27 kilómetros de Aranda y muy cerca de la N-122. Otra opción es ir por la CL-603, que pasa por Fuentespina, Castrillo y Adrada de Haza.

Impresionante luna en Haza realizada por Juan Lázaro

10. Hontangas pide un Reel

¿Recuerdas la canción, ‘Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva’? La famosa canción infantil tiene origen en la Virgen de la Cueva de Hontangas, un santuario de finales del siglo XII, que acaba de ser declarado Bien de Interés Cultural.

¿Cómo ir? Si vas por la A-1 dirección Aranda de Duero, hay que desviarse a la altura de Fuentespina, por la CL-603, carretera de Segovia. Al llegar a Campillo de Aranda hay que tomar el cruce que por la BU-200 conduce hasta Hontangas.

Imagen de la ermita de la Virgen de la Cueva, en Hontangas

11. Sad Hill, un cementerio con truco

Está justo en la frontera de la Ribera y pertenece al Arlanza, pero si un sitio merece un selfie curioso es el cementerio de Sad Hill. 5.000 tumbas vacías que en su día sirvieron de escenario para grabar ‘El bueno, el feo y el malo’, todo un clásico del Western. Si vas, no olvides tu pistola y el sombrero.

¿Dónde está? El cementerio más cinematográfico se encuentra en los límites municipales de Contreras y Santo Domingo de Silos, en el sureste de la provincia de Burgos.

Sad Hill. Foto cedida Sergio Moneo

12. Aranda de Duero y el misterio de la antigua azucarera

Para un selfie no hay mejor escenario que una fábrica abandonada. El acceso está restringido pero hay zonas que permiten un buen ángulo. La historia de esta azucarera se remonta a noviembre de 1943.

Su puesta en marcha supuso un antes y un después para la industrialización de una villa que hasta entonces era eminentemente agrícola. Sus promotores no repararon en gastos. 986 obreros trabajaron para dar forma a una planta con naves de 96 metros de longitud, 51 de anchura y 19 de altura. Tras 50 años activa, la reestructuración y los procesos de fusión cambiaron la suerte de esta factoría para siempre. Su cierre en 1996 dejó en la calle a 200 personas. Hoy, tétrica y obsoleta despierta el interés de todo el que pasa.

¿Dónde está? La antigua azucarera de Aranda se encuentra a la salida de la ciudad en la carretera N-122 que une con Soria.

La historia de esta azucarera se remonta a noviembre de 1943.

13. La ruta de los Murales del barrio Santa Catalina, en Aranda de Duero

Fue una iniciativa que comenzó poco a poco gracias al empuje de la asociación de comerciantes del barrio y se ha convertido en todo un recurso turístico, que tiene hasta página web para que no te pierdas ninguno. Arte por los cuatro costados para demostrar la fortaleza de un barrio vivo.

¿Dónde está? En Aranda de Duero, muy cerca del centro.

Uno de los murales de la plaza Maestro NebredaLoreto Velázquez

14. Peñaranda. Bienvenido al Medievo

Con las casas construidas con adobe y madera, Peñaranda de Duero es uno de los pueblos medievales más bellos de la provincia. Asegúrate de que el móvil tiene la batería cargada porque te vas a hartar a hacer selfies. La plaza Mayor, la esbelta Colegiata de Santa Ana, el palacio de los Condes de Miranda, el Rollo de Justicia… pero hay uno que saca a casi todos. Solo hay que subir a la torre del homenaje del castillo.

¿Dónde está? Peñaranda se encuentra a 18 kilómetros de Aranda de Duero, en la carretera BU-923.

Héctor Ibáñez, gerente de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Ribera del Duero Burgalesa se hace un 'selfie' desde el castillo de Peñaranda.

15. Y para terminar Moradillo, el pueblo con más ‘flow’

Reserva un fin de semana de agosto porque el plan te va a encantar. Ya vemos cómo suben los ‘likes’. Es el Cotarro Swing Festival y aunque van bailarines de todo el país, no te preocupes porque para participar solo hace falta tener ganas de pasarlo bien.

Bienvenido a los años 40 y a un pueblo que puede presumir de haberse unido para defender un pasado con mucho futuro (y mucho vino). No olvides descubrir el tesoro del tiempo es un recorrido lleno de lagares, bodegas y sueños.

¿Dónde está? Moradillo de Roa se encuentra en el sur de la provincia de Burgos, a 107km de Burgos capital, 25 Km de Roa y 19 Km de Aranda.

Imagen del Cotarro Swing FestivalECB

Este reportaje ha sido confeccionado con el apoyo de ADRI Ribera.