El arandino Andrés Esgueva compite en la final del Premio Promesas de Alta Cocina de Le Cordon Bleu

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Se llama Andrés Esgueva. Es estudiante, tiene 22 años y un objetivo claro: convertirse en un gran cocinero y abrir su propio restaurante en su ciudad natal, Aranda de Duero. Por el momento ha participado en la final de los XII ‘Premios Promesas de la Alta Cocina’ de Le Cordon Bleu, un certamen reconocido a nivel nacional.

Aunque el premio fue para el gallego, Jacobo Diez, Andrés mantiene la ilusión intacta. “La cocina es mi vida”, asegura.

Actualmente se forma en la escuela de profesionales de Alcazarén (Valladolid), pero sus comienzos estaban lejos de los fogones. “Siempre me ha gustado la cocina pero en principio me decanté por un Grado Medio de Deporte. Una lesión en la rodilla me impidió, sin embargo, continuar y la cocina se convirtió en mi refugio y también en mi presente y en mi futuro”.

Imagen del plato presentado por Andrés Esgueva GonzálezCarlos Muina

Comenzó con un Grado Medio de Cocina en el ÍES Diego de Praves y le gustó tanto que dio el salto al grado superior. El joven terminará las clases el próximo mes de mayo, pero lleva tiempo trabajando en la cocina del restaurante Ambivium de la Bodega Pago de Carraovejas. “Empecé haciendo prácticas cuando estaba en el grado Medio y luego me quedé ese verano. En el primer curso del Grado Superior lo dejé para centrarme en los estudios pero me volví a incorporar en septiembre y estoy feliz”.

A día de hoy trabaja como cocinero de parrilla en un restaurante que se ha hecho un nombre con la calidad de sus vinos, pescados y pichones. “La verdad es que aprendo muchísimo cada día”, agradece.

En su casa familiar siempre se ha practicado la cultura del guiso, pero él siente debilidad por la alta cocina y por los arroces. “Mi sueño es montar algún día un restaurante en Aranda pero no tengo prisa. Ahora lo que me toca es aprender y aprender”.

No tiene cocineros favoritos y sólo hay dos personas que le han inspirado especialmente: su profesor, Enrique Ortega Becerril, del ÍES Diego de Praves y su actual jefe en la cocina de Pago de Carraovejas: Cristóbal Muñoz. “Mi familia está feliz, nunca nadie se había dedicado a esto y saben que es duro, pero me apoyan muchísimo”.

En la final del concurso ‘Premios Promesas de la Alta Cocina’ de Le Cordon Bleu, Andrés se enfrentó con otros nueve candidatos de diferentes comunidades autónomas en una dura prueba de cuatro horas en la que tuvo que elaborar un plato a partir de unas técnicas e ingredientes comunes: el pichón, el arroz y una guarnición vegetal.

El ganador, Jacobo Diz, cursa su último año de estudios en el CIFP Paseo das Pontes, mientras que el segundo clasificado, que también tiene premio, fue Carlos Navarro Pérez, del Basque Culinary Center de San Sebastián.

Andrés posa con su tutora, Laura Junquera, el jefe de cocina de Ambivium, Cristóbal Muñoz y el profesor de cocina, Víctor SanzECB

Para la complicada tarea de elegir al ganador, Le Cordon Bleu Madrid ha contado con un jurado experto presidido por Eduard Xatruch, uno de los tres chefs propietarios del restaurante Disfrutar (Barcelona), distinguido con 3 estrellas Michelin y 3 soles Repsol, además de segundo en el ranking The World's 50 Best Restaurants. Junto a él, completaron el jurado: María José Martínez, propietaria y jefa de cocina de Restaurante Lienzo, con una estrella Michelin, y Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía, además de una representación de dos chefs profesores de Le Cordon Bleu Madrid.

Para la elección del ganador y el segundo clasificado de entre los 10 finalistas de esta edición, el jurado ha considerado distintos aspectos a evaluar como la técnica, la destreza culinaria, la creatividad, la presentación y el sabor de la receta elaborada.

Imagen de los ganadoresGUILLERMO G.BALTASAR

El ganador del XII Premio Promesas, Jacobo Diz, recibe una beca del 100% para estudiar un diploma en Le Cordon Bleu Madrid, valorado en más de 26.000 euros. Gracias al programa de convalidación que tiene la escuela, el ganador podrá acceder a niveles intermedios de los programas de su oferta formativa. El segundo clasificado, Carlos Navarro, ha conseguido por su parte una beca para cursar un certificado de la escuela, valorado en más de 9.500 euros, a elegir entre las especialidades de Cocina, Pastelería y Cocina Española.

Además, para reconocer el esfuerzo y la dedicación de su centro de estudios, el CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, también ha sido premiado con una ayuda económica de 1.500 euros “por el apoyo y el compromiso a lo largo de toda la participación del estudiante en el certamen”.

El ‘Premio Promesas de la Alta Cocina’ es un concurso de ámbito nacional dirigido a estudiantes menores de 25 años que cursen actualmente el último año de formación en cocina en cualquier centro del país y que destaquen por su pasión y su visión de la cocina. Tras varias fases de preselección, llegan a la gran final ante la presión de un exigente jurado, que en ediciones anteriores han presidido grandes chefs de nuestro país como Nacho Manzano, Jesús Sánchez, Francis Paniego, Pedro Subijana, Diego Guerrero, Martín Berasategui, Joan Roca o Quique Dacosta, entre otros.

Le Cordon Bleu es líder internacional en formación culinaria de alto nivel, cuenta con más de 35 escuelas en 20 países, y forma cada año a 20.000 estudiantes. Le Cordon Bleu Madrid es la tercera sede europea de la prestigiosa institución francesa, después de las históricas escuelas de París y Londres. Además de impartir sus tradicionales programas de Cocina y Pastelería, cuentan con el Diploma de Cocina Española, exclusivo de la sede de Madrid. También colabora con la Universidad Francisco de Vitoria en el grado universitario en Gastronomía.