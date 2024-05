“La digitalización es el futuro del campo y del vino y clave para el relevo generacional"

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

La digitalización exige un esfuerzo empresarial y económico, pero ¿Cómo afecta al futuro del campo y de la viticultura? Invitados por la Revista Agricultura, once expertos han participado en una interesante jornada en Fresnillo de las Dueñas. Todos coinciden: la digitalización es el futuro del campo y del sector vitivinícola, y clave para el relevo generacional.

Según explica el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Juan Pedro Medina, la digitalización deberá contribuir a simplificar la burocracia, pero también mejorará la rentabilidad, evitará riesgos a través de alertas y dará forma a una imagen atractiva de la agricultura que atraerá, con suerte, a los jóvenes. “Estamos en esa fase”.

En ese futuro inmediato, la PAC juega un papel principal. “Ha habido algunos cambios inesperados como la eliminación del barbecho, pero todavía sigue siendo muy verde; todavía hay mucho componente ambientalista. Echo en falta una reflexión profunda y un cambio de orientación hacia lo que de verdad está pidiendo el campo”, defiende.

Sobre la mesa, insiste, queda mucho por hacer. “El agricultor pide más libertad para producir. Le preocupa el tema del precio y la competencia de países desde donde los productos llegan más baratos y con condiciones menos estrictas. El campo está pidiendo a gritos producir en igualdad de condiciones o no con desigualdad, y la tarifa plana que muchas veces ofrece el boletín no se ajusta porque no atiende a las especificaciones de cada zona”.

En su opinión, antes de seguir, Europa debe hacer una reflexión para analizar los objetivos de cara al medio plazo, pero con “estudios serios que no se han hecho en la actualidad”, como el impacto que supone la reducción de fitosanitarios o el objetivo de alcanzar el 25% de agricultura ecológica. “Yo no estoy en contra de la agricultura ecológica y muchas veces es un plus de calidad, pero no es la única solución”, señala con la mirada puesta en cultivos como la patata ecológica, que cae en Francia, o la leche, “que ha sido un fracaso”. “Creo que es posible, pero si lo queremos tiene un coste y el consumidor tiene que asumir ese coste adicional".

Burocracia

La jornada reservó una de las mesas redondas a la burocracia en un debate que contó con el representante de la Bodega Tierra de Aranda Sociedad Cooperativa, Julio del Cura; el secretario general del Consejo Regulador Ribera del Duero, Alfonso Sánchez; el jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos, Juan José Busto; y la viticultora y gerente de una explotación porcina en Zazuar (Burgos), Marta Llorente. “A pie de campo, la burocracia resta rentabilidad. En mi caso, yo dedico muchas horas al papeleo y el tiempo es finito; o estás en el campo o estás con papeles”, urge Marta Llorente.

Sin embargo, también tiene un punto de vista positivo que no siempre vemos. “La burocracia tiene que ser racional, pero debe existir para defender la legalidad y que el cumplimiento de las normas sea para todos”, defiende el jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos, Juan José Busto.

Los expertos coinciden: la digitalización debería contribuir a simplificar los trámites administrativos, como también abre la posibilidad de recibir avisos como amenazas de heladas o de tipo fitosanitario y otras utilidades de interés, como los mapas de cosechas y de rendimientos. “Muchos piensan que el sector primario es un sector que no avanza y es todo lo contrario. Está avanzando muchísimo, va a la vanguardia de la legislación en muchos temas, mucho antes que otros sectores”, añade el viceconsejero Juan Pedro Medina.

De hecho, se han dado pasos importantes, algunos pioneros en España como el futuro registro vitícola que el Consejo Regulador Ribera del Duero va a unificar con la base de datos de la Junta de Castilla y León. “Firmamos el convenio el año pasado y va a ser un avance importantísimo”, destaca el presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual, a sabiendas de que “se pueden dar más pasos”. “Si nos ponemos, la administración y nosotros, que estamos volcados en este objetivo, se pueden mejorar muchas cosas”, asegura con la esperanza de poder superar el escollo de la Ley de Protección de Datos. “Con esa salvedad podríamos dar pasos de gigante en la simplificación administrativa en Castilla y León. Con muy pocos papeles podríamos hacer muchas cosas, y con el Ministerio pasaría lo mismo. Creo que con voluntad todo podría avanzar”.

Dentro de este objetivo, el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo rural de la Junta de Castilla y León confía en tener la información actualizada en dos o tres años. “Tener un único registro vitícola que termine con las distorsiones que hay entre las dos bases, el catastro y el SigPac, es fundamental. Desde que firmamos el convenio estamos trabajando y ya hay una buena parte unificada”.

Pero en general, la burocracia es lenta y preocupa además, porque no vaya al ritmo de los avances científicos. Es el caso de los drones para tratamientos agrícolas. Según explica el viceconsejero, a día de hoy es una práctica prohibida y solo se permite la utilización de drones de vigilancia, pero la Unión Europea ya está trabajando en una propuesta de reglamento que le abrirá las puertas. “Sabemos que son muy útiles para aplicar tratamientos en parcelas encharcadas, tras una tormenta o en cultivos en regadío donde no puedes entrar con maquinaria. También son muy eficaces para identificar y mapear las zonas de enfermedades y luego dosificar el aplicador en función de esa selección para que vaya directo a los puntos afectados”, señala.

Consejos para el viticultor

La investigación es un asunto fundamental para afrontar retos como una acertada gestión del agua, “el factor más limitante de la producción”. “Es importante tener centros de investigación locales, en cada pueblo, para analizar las experiencias en las zonas concretas del propio territorio”, defiende el investigador en viticultura del ITCAYL, Jesús Yuste.

Los expertos no olvidan retos que dependen exclusivamente del agricultor. “Igual que cuando tienes un problema dental no vas al psiquiatra, aunque pueda ser más barato, en el campo los viticultores deben 'beber' de fuentes fiables y tomar decisiones con fundamento técnico”, aconseja el investigador en viticultura del ITCAYL, Jesús Yuste. Y es que, aunque surjan modas que pueden ir bien para una zona, “no tiene por qué ajustarse a tus necesidades”. “Tenemos que comprobar cuáles son los efectos de lo que hacemos”.

En su opinión, lo primero que tiene que tener en cuenta el viticultor es el objetivo: “no es lo mismo trabajar con uvas que te van a pagar 2 euros para un crianza, que uvas que por motivos varios no puedas vender más allá de 80 céntimos”. “Ribera del Duero tiene por delante un futuro lleno de expectativas y ya es puntera en vino pero también debe serlo en viticultura, y ahí aunque no estamos mal se puede mejorar', concluye.

Tractores del futuro

Los nuevos tractores se alzan además como un gran aliado del viticultor. “Con la tecnología se crea un tándem entre la máquina y el apero que facilita una optimización de costes, así como una reducción de insumos y de tiempos de parada, y es el mejor aliado para prevenir”, asegura el responsable comercial de cuentas especiales de Kubota, Raúl Morales, convencido de que “una máquina fiable redunda en una reducción de costes operativos a largo plazo”.

La tecnología se convierte además en un aliado indiscutible para un campo con futuro. “Todos somos conscientes de la escasez de mano de obra cualificada que hay en muchos sectores, sobre todo en el Primario. La tecnología es un grandísimo aliciente para captar la atención de las nuevas generaciones”, termina Raúl Morales.

Seguros

El futuro tampoco se puede entender sin seguros, sobre todo en una zona expuesta a sequía, granizo y heladas. “Con seguro, el agricultor recibirá el 70 u 80%, pero sin él, tendrá que hacer frente a nuevos costes para amortizar la pérdida”, advierte el responsable de Segmento AgroReale en Reale Compañía de Seguros, Jaime Gómez.