“Tras muchos años vamos a solucionar por fin el problema de escasez del agua”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Juan Antonio González es uno de los alcaldes veteranos pero todavía cuando habla de su pueblo se le iluminan los ojos. Este año es además especial para Hoyales de Roa y tras muchos años de espera van a solucionar por fin el problema de escasez del agua. Además acaban de empezar las obras de un mini golf y cuentan los días para que TVE retransmita su misa, “una lotería”. Pero si nos ponemos a soñar, el alcalde no duda: solo piden un médico y el arreglo de la carretera 121 para que nadie “se juegue la vida”.

Pregunta-. Empecemos por el agua.

Respuesta del alcalde de Hoyales de Roa, Juan Antonio González-. Ha supuesto mucho dinero y muchos dolores de cabeza pero ya estamos muy cerca de tenerlo solucionado. En su día había cuatro pozos pero todos dieron problemas, uno incluso dio sulfitos. Ahora hemos hecho uno con captación más profunda pero como el almacén era viejo tenía poca capacidad y en verano íbamos muy justo y a veces incluso nos quedamos sin agua. Este año vamos a rematar con el nuevo almacén que duplicará la capacidad. Por otro lado hemos arreglado la depuradora y este año se termina el cerramiento porque antes cuando se hizo la concentración parcelaria no se hizo bien y no había acceso directo. Había que arreglarlo.

P-. ¿Cómo se paga un proyecto de semejante magnitud?

R-. Con las arcas municipales imposible porque tenemos un presupuesto de 140.000 euros y entre alumbrado y arreglos de fugas se nos va. En estas cosas siempre vamos a planes provinciales y subvenciones. Va a ser una mejora muy importante en nuestro día a día.

P-. ¿Qué otros proyectos han podido llevar a cabo en este tiempo?

R-. Hicimos una pista de pádel y sustituimos una vieja tubería de aguas sucias que pasa por medio del arroyo del pueblo. Ahora nos vamos a poner con algunos tramos de la red de agua potable, adecentaremos el cauce y en la parte de terreno que queda, que cedió en su día un vecino, vamos a poner una mini pista de golf junto al frontón. Completaremos así esta zona deportiva ya que en el frontón también se juega al futbito y al baloncesto.

P-. ¿Por qué golf?

R-. Bueno, creo que es una instalación que podrán utilizar todos. Yo descubrí una parecía en un viaje a Mallorca y la verdad es que está muy bien. Las obras empiezan ya y creo que va a gustar.

Hoyales tiene vistas espectacularesHoyales

P-. ¿Hay gente joven en Hoyales de Roa?

R-. Si, sobre todo los fines de semana porque muchos vienen a visitar a sus padres. En general somos unos 216 vecinos.

P-. ¿De qué vive el pueblo?

R-. De la agricultura principalmente, aunque antes había bastantes hectáreas de secano que ahora están en manos de grandes bodegas. También hay un ganadero y la gente joven trabaja casi toda en Aranda en las grandes empresas como Michelin, GSK, Pascual o Tubos Aranda.

P-. Una de las principales preocupaciones de los pueblos es el médico. ¿Cómo están atendidos sus vecinos?

R-. Es un tema que nos inquieta porque cada vez hay menos médicos en Roa y nuestro médico tiene una carga de trabajo tremenda por lo que todos tememos que cualquier día se vaya. Estoy seguro de que si hubiese un servicio sanitario estable, los pueblos no se vaciarían al ritmo que van porque los mayores se mudan por este motivo.

P-. ¿Cómo van el resto de servicios? ¿Tienen farmacia?

R-. No, pero el servicio del farmacéutico es uno de los mejores y nos trae todo lo que pedimos con tan solo llamarle y si no vamos a su farmacia que está a 3 kilómetros. Del resto de servicios no tenemos tiendas, es todo ambulante. Tenemos dos panaderos, de Berlangas y Roa, que vienen todos los días; el frutero suele pasar los miércoles, y el pescadero y el carnicero vienen en función de la demanda. Pero nos apañamos bien porque además estamos cerca de Roa y de Aranda.

P-. Junto al médico, el bar es esencial.

R-. Desde luego, da vida y es el punto de encuentro. Tenemos el Bar Alberto que ahora gestiona Jesús y el antiguo bar Conchi que hace comidas por encargo, pero están especializados en sus pollos ‘guindón’, que sacan de su propia granja y están riquísimos.

P-. Soñemos. ¿Qué proyecto grande le gustaría poder hacer?

R-. Bueno, no depende del Ayuntamiento pero llevamos muchísimos años reivindicando y hasta suplicando la mejora de la carretera 121 que nos une con la de Valladolid. Empieza en el término de Fuentecén y transcurre por Hoyales hasta terminar en Berlangas y está tan deteriorada que es peligrosísima. Hay un tramo que cuando te cruzas con un coche, y mucho más si es un autobús (porque por ahí pasan el servicio que va a Valladolid y a Roa y también el transporte escolar), te tienes que meter literalmente en la tierra y por ahí pasamos todos: mayores, niños… Nos jugamos la vida.

Hoyales es un buen sitio para disfrutar de la naturalezaHoyales

P-. ¿Cómo se vive en Hoyales?

R-. Muy bien, yo aquí he sido y soy muy feliz, vivimos muy tranquilos salvo en las fiestas de agosto que nos volvemos fiesteros como buenos castellanos.

P-. ¿Cuándo se celebran?

R-. El 24 de agosto. Son tres días inamovibles. Luego en invierno tenemos la fiesta de la patrona en honor a la Virgen de Arriba.

P-. ¿Qué no nos podemos perder al visitar su pueblo?

R-. Hoyales de Roa es un buen sitio para pasear, hacer rutas y disfrutar de la naturaleza y el paisaje. Tenemos bodegas, la torre, la Iglesia, la ermita... Para conocer la historia yo les recomendaría aprovechar las visitas de Te Enseño Mi Pueblo. Lo hacen francamente bien.

P-. Así de hecho funcionan los pueblos, gracias al empeño y el empuje de sus vecinos.

R-. Desde luego y hay que valorar cada iniciativa. Ahora, por ejemplo, gracias a la labor altruista de Mari Carmen y Anabel, hemos podido mejorar el servicio de biblioteca y tiene muchísima actividad. Abre los viernes y luego los niños van allí a hacer los deberes porque también hay ordenadores.

Además gracias a otro vecino, vamos a tener la oportunidad de que se televise la misa del 30 de junio. Para un pequeño pueblo es como una lotería; es una oportunidad única de darnos a conocer. A ver si la gente se anima y nos visita. Serán siempre bien recibidos.