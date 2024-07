Tal día como hoy Aranda inauguró la línea del Tren Directo

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Fue un día memorable. Un tren Talgo inauguraba aquel 4 de julio de 1968 la línea más recta para conectar Bilbao con Madrid a su paso por Burgos y Aranda de Duero.

Durante años fue una línea con mucho movimiento. El Iberia Express, que daba continuación a uno que venía de Algeciras, unía Madrid y Hendaya. Según recordaba hace tiempo el entonces interventor, José García Soriano, había un ‘coche cine’ y las películas se ponían en el tramo de Madrid a Aranda, porque no había ninguna parada ni interrupción. Al llegar a la estación arandina, los “chiquillos aguardaban con babi y unos canastos para vender bocadillos” que los viajeros cogían muchas veces por la ventanilla.

El gobernador civil de Segovia, Adolfo Suárez, recibe a Franco en la estación de Turrubuelo-Sepúlveda (Segovia)Archivo fotográfico de Máximo López Vilaboa

Hoy se cumplen 56 años, pero su realidad es muy distinta. La línea férrea dejó de funcionar entre la capital de España y Aranda de Duero en marzo de 2011 cuando un desprendimiento en el túnel de Somosierra dejó atrapada una bateadora que realizaba trabajos de mantenimiento.

Pero lo cierto es que el declive comenzó mucho antes del derrumbe con unos horarios de trenes de viajeros que no encajaban con la demanda real, un tren obsoleto e incómodo y con un trayecto que tardaba casi tanto como el autobús. En mercancías más de lo mismo, con la proliferación de las líneas de alta velocidad, muchos trenes fueron derivados a Valladolid hasta quedar únicamente el tren Directo.

La lucha social ha sido constante. En estos trece años de larga espera, muchos han sido los colectivos y organismos que han reivindicado su reapertura, pero hasta ahora ningún gobierno ha dado un paso en firme más allá de promesas incumplidas.

Según el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, el último informe de viabilidad, el séptimo que se realiza desde el cierre, “no pinta bien”, y aunque su propio partido insiste en defender el futuro de la línea, el responsable de desbloquear la parálisis se ocupa y preocupa por dejar claro que 1.300 millones sería una inversión desmesurada.

Para las empresas y familias que viven en la Ribera del Duero, el tren Directo es sinónimo de futuro, de industria, de empleo y oportunidades, y la mejor herramienta para poder crecer como población. “Para el desarrollo de Aranda es imprescindible la recuperación del tren Directo Madrid-Aranda-Burgos, tanto en mercancías como para pasajeros”, defiende el alcalde, Antonio Linaje, al recordar que aunque el tramo entre Aranda y Burgos está “plenamente operativo”, el transporte de viajeros no está habilitado.

En su opinión, este bloqueo “aisla” a los arandinos y va en contra de la tendencia que defiende a nivel nacional España y también Europa de luchar por la descarbonización. “Hay profesionales que no vienen a trabajar porque al no haber tren no están dispuestos a recorrer 160 kilómetros todos los días por carretera”, urge convencido de que la reconexión por tren con Madrid atraería también a nuevas empresas.

“Es el empujón que necesitamos”

El presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero lo tiene claro: “El tren sería un impulso tremendo”. “Somos la tercera ruta del vino más visitada de España y nuestro principal pulmón es Madrid y la zona norte. El tren es el empujón que necesitamos”, insiste Miguel Ángel Gayubo, con la mirada puesta en La Rioja, donde el tren funciona con normalidad.

Fue un día históricoArchivo fotográfico de Máximo López Vilaboa

Pero más allá del potencial turístico que sin duda tiene la Ribera del Duero, Gayubo hace un llamamiento por los jóvenes. “El tren abriría la posibilidad a muchas familias a que sus hijos estudien en Madrid y puedan volver a diario a su casa, algo imposible a día de hoy”, argumenta a sabiendas de que muchas familias no tienen la capacidad de pagar una habitación o una residencia en Madrid. “Con el tren no solo se ayudaría a los jóvenes, también abriría una oportunidad para retener y atraer talento”, señala molesto con el nuevo bono transporte para jóvenes. “Se les llena la boca con la España Vaciada pero una vez más marginan a nuestros jóvenes porque ellos no tienen ni bono ni transporte”.

Aunque el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) sigue sin dar respuesta al proyecto del tren turístico del festival de música Sonorama, el alcalde de Aranda no pierde la esperanza. “Seguiremos exigiendo a ADIF la recatalogación de la estación para que sea apta para viajeros. Necesitamos que realicen el plan de autoprotección que lo hace posible”, concluye Linaje.