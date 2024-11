Las obras de los Jardines de Don Diego no terminarán hasta finales de marzo

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Se confirma el nuevo retraso de los Jardines de Don Diego. Según la segunda solicitud que ha presentado la empresa Arpape al Ayuntamiento de Aranda de Duero, la obra no finalizará hasta finales de marzo.

La empresa constructora justifica esta nueva demora en “diferentes incidencias que han ido surgiendo a lo largo de la obra”. Así lo confirma la concejala de Urbanismo, Ana María Hervás.

Hay que recordar que la obra de los Jardines de Don Diego se inició en julio de 2023, con un plazo de ejecución que no debía superar los 10 meses. En abril de 2024, la empresa Arpape solicitó la primera ampliación; cinco meses más, que le fueron concedidos. Sin embargo, ese plazo expiraba en el presente mes de noviembre, y la obra sigue sin terminar.

Según explica la concejala, Ana María Hervás, la solicitud deberá ser ahora evaluada por la dirección facultativa que analizará tanto la concurrencia de las causas como la estimación de los tiempos de ampliación. “Aún no ha registrado su informe la dirección facultativa. Cuando lo tengamos, podremos tener una visión más exacta del alcance de las incidencias que alega la empresa para justificar el retraso y de si los plazos son acordes a dichas incidencias”.

En cualquier caso, la concejala responsable del área de obras advierte: “Como cualquier obra que vaya con retraso, habrá que estudiar y valorar, contrato en mano, si dichos retrasos han tenido causa, o si son o no, imputables a la empresa en cuyo caso, habrá que determinar las responsabilidades contractuales que se deriven”.

No habrá ayudas

En cuanto a la solicitud de algunos empresarios afectados para que el Ayuntamiento les reduzca o exonere el IBI de unos locales que no han podido rentabilizar en muchos momentos, la respuesta es rotunda. Según explica el concejal de Hacienda, Guillermo López Leal, no es posible “porque no lo permite la ley estatal”. Tampoco, añade, habrá ayudas porque no están contempladas en el próximo Presupuesto.