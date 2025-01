El PSOE advierte: si Sentir Aranda se empeña con las liberaciones no apoyará los Presupuestos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

El PSOE lo tiene claro: si el equipo de Gobierno de Sentir Aranda se empeña en seguir metiendo en los presupuestos la liberación de cuatro concejales, no contará con su apoyo. Según explica la concejala socialista, Laura Jorge, es además la primera vez en la historia que el borrador no se negocia, “porque así lo ha decidido el equipo de gobierno” y es la primera vez “que se presenta sin el obligado informe económico-financiero del departamento de Intervención”, algo que consideran “ilegal”. “Es el documento más importante que tiene un presupuesto porque es el que indica que se ajusta a la realidad de los ingresos y los gastos”, afirma.

Mientras prepara las enmiendas, que presentará en los próximos días, el PSOE pone el acento en las liberaciones. “La argumentación del equipo de gobierno se cae por su propio peso”, rechazan al recordar que dos de los concejales que se beneficiarían por esta medida están a día de hoy sin trabajo. “Dice que tienen que estar liberados para tener disponibilidad horaria y tiempo, pero hay dos que lamentablemente están en situación de desempleo”, recuerda Laura Jorge.

Tampoco encaja, para el PSOE, el argumento con el que el alcalde defiende la liberación de la concejala de Urbanismo, Ana María Hervás, al asegurar que trabaja una semana en Aranda y otra en Salamanca, “porque tiene allí su puesto de trabajo”. “Aunque es perfectamente lícita, nos parezca coherente o no, no es lógico que el alcalde diga que ‘de qué va a vivir si deja el trabajo por el Ayuntamiento’. Lo primero que le pido al señor alcalde es que deje de tratar de engañar a los ciudadanos porque como concejala del equipo de gobierno, que cumple con sus asistencias a comisiones, plenos y juntos de gobierno está cobrando ya 1.474,24 euros. Hay gente, señor alcalde, que trabajando ocho horas, siete días a la semana, no cobran ese dinero”, señala mientras da una solución. “Si realmente está interesada en dedicarse en exclusiva al Ayuntamiento, la concejala puede pedir una excedencia por cargo público en su trabajo, pero claro lo que le interesa más es cobrar los 4.000 euros que cobraría en el Ayuntamiento liberada”.

En su opinión, la única liberación que tendría cabida es la del concejal de Promoción y Seguridad Ciudadana porque además asume las labores de Teniente Alcalde. “Sin embargo, él mismo decía el otro día que si no tiene personal, el concejal solo no puede hacer nada. Por lo tanto, si el problema es de personal, ¿por qué no utilizamos ese dinero para contratar más personal en las concejalías? En este sentido irán nuestras enmiendas”, adelanta.

Entrados en materia, el grupo socialista echa en falta proyectos que ya deberían estar realizados, como la fuente de la plaza Mediterráneo, la sustitución del suelo del parque infantil de la Plaza Sorolla y el alumbrado de la carretera al complejo deportivo Juan Carlos Higuero. “Se comprometieron con nosotros y no han hecho nada”, lamenta Ildefonso Sanz sin olvidar otras inconsistencias como el préstamo de 11 millones de euros, que supondrá una amortización anual de más de un millón de euros y los intereses, que impactarán en las finanzas municipales, así como la previsión del aumento del IBI, en casi un millón de euros, y de las multas de tráfico, con un incremento de casi el doble.