El pequeño pueblo de Villatuelda busca ampliar población y alquila la casa del médico por 250 euros al mes

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Decididos a mantener vivo el pueblo, Villatuelda ha decidido alquilar la casa del médico, una vivienda de 150 metros cuadrados con calefacción, cuatro habitaciones, dos baños, salón, cocina, comedor y garaje, “que aquí es muy raro tener”. “Pedimos 3.000 euros al año, 250 euros al mes”, anima el alcalde, Ángel García González.

Los nuevos moradores deberán cumplir dos requisitos: empadronarse en Villatuelda e integrarse en este pueblo de 53 vecinos censados, que pasa los inviernos con 10 y vive los veranos con 150 personas. “En principio, buscamos una familia, pero si no tienen hijos no pasa nada, y si no tienen trabajo, les ayudamos a buscar”, asegura.

Plaza de VillatueldaL.V.

A la hora de poner en marcha esta iniciativa, el Ayuntamiento forma parte del proyecto Arraigo de la Diputación de Burgos, un programa que reta a la despoblación sirviendo de puente entre el mundo rural y personas que desean un cambio de vida. “La casa se hizo para el médico, que antiguamente vivía aquí. Ahora la realidad ha cambiado mucho, y desde diciembre de 2024 ya no tenemos servicio médico en el pueblo”, lamenta el regidor.

La Consejería de Sanidad adoptó esta decisión porque, aunque en invierno viven 10 personas, solo dos cuentan con tarjeta sanitaria en Villatuelda. “Puedes tener un millón de empadronados, pero si no hay tarjetas sanitarias asignadas, no hay médico”, afirma el alcalde a sabiendas de que ahora “toca ir a Torresandino”.

Nueva pista deportiva en VillatueldaL.V.

Placas solares

Con un crecimiento poblacional del 1.400%, el pueblo trabaja para mejorar el abastecimiento de agua, uno de los principales retos de cada verano. “A finales de noviembre, instalamos 22 placas solares junto al depósito de agua”, destaca, agradecido a la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), que aportó 16.000 de los 24.000 euros del presupuesto. “Al final, el Ayuntamiento invirtió 8.000 euros, que es una cantidad razonable”.

La inversión, asegura, va a merecer la pena. “Ahora no lo notamos porque somos muy pocos, pero en verano el ahorro energético se verá reflejado en la factura”, señala, al recordar las circunstancias particulares del municipio. “Como el pueblo tenía problemas de abastecimiento, se hizo un sondeo y la bomba gasta mucho. Era un poco una ruina”, explica.

VillatueldaL.V.

El siguiente paso es renovar el entramado de tuberías de agua. “Hemos optado a la subvención del Ciclo de Agua de la Diputación, y, según nos han dicho, está a punto de salir. Si nos dan el visto bueno, podríamos arreglar todo el pueblo, que hace mucha falta”, confía.

Últimos proyectos realizados

Lo cierto es que, con 53 vecinos censados, el presupuesto municipal es limitado. “Tenemos unos 60.000 euros al año, y de los planes provinciales nos dan unos 30.000. Con eso llegamos hasta donde podemos, y a veces incluso conseguimos algún que otro milagro”.

En sus seis años como alcalde del PP, ha logrado varios avances, como la reforma de las antiguas escuelas, que convirtió en un centro cultural con asador; la iluminación de la Iglesia y del paseo del río con farolas solares, que se encienden con el movimiento de las personas; los columpios del parque infantil; el ambulatorio, que ahora está vacío, o una mini pista de fútbol de cemento. También puede presumir de que Villatuelda es el primer pueblo de la zona en cubrir los contenedores.

Y un sueño: recuperar la fuente original

De cara al futuro, Ángel García sueña con recuperar la fuente original de la plaza. “Era una fuente muy bonita, tenía forma de pirámide, el agua caía en cascada y estaba rodeada por setos grandes. No sé el motivo, pero se quitó, y luego se han puesto otras dos de peor calidad. Hemos ido de más a menos, y me encantaría poder recuperarla”.

Más cerca están las fiestas patronales. “Estamos ya trabajando en el programa y, como siempre, tendrá juegos tradicionales, verbena y espectáculos”, anima.