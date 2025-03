Sentir Aranda vota en contra del convenio de bomberos y exige más dinero para Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Sentir Aranda y el equipo de gobierno que forma en el Ayuntamiento de Aranda de Duero han dicho ‘no’ al convenio de bomberos. Así se plasmó en la comisión informativa del miércoles en la que la administración provincial dictaminó los convenios de extinción de incendios de Burgos, Miranda y Aranda, con los votos a favor del PP, PSOE y Vox y el único voto en contra de la diputada de Sentir Aranda, Belén Esteban, quien entiende que Aranda sale perjudicada.

Como primera razón, Sentir Aranda expone que el convenio no incrementará la partida para el Servicio de Extinción de Incendios de Aranda en los próximos años, “como sí ocurre con el de Burgos y Miranda de Ebro”.

El segundo argumento tiene que ver con el hecho de que el nuevo convenio no incluye un crédito para la compra de material, “algo que sí ocurre en Miranda de Ebro, con una autobomba”. “Recordamos que la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP y Vox, decidió no enviar en 2024 dicho material, junto al personal adscrito, a Aranda de Duero y destinarlo a Cuéllar, sin ninguna explicación, tampoco a día de hoy”, rechaza, sorprendida, porque los grupos municipales del PP y Vox de Aranda, que dirigen Cristina Valderas y Sergio Chagartegui, respectivamente, “no han pedido explicaciones, al menos públicas, a sus partidos ni han comunicado esas excusas a la ciudadanía”.

Tercer motivo: las obligaciones. Según la diputada de Sentir Aranda, el nuevo convenio exige al parque de bomberos de la ciudad más obligaciones que las que estipula para Burgos y Miranda de Ebro.

El último argumento parte del presupuesto de la Diputación. “En su anexo de subvenciones incluye un total de 375.000 euros para Aranda de Duero y, sin embargo, sólo ofrece 350.000 euros en este convenio”, rechaza.

El equipo de gobierno de Antonio Linaje no esconde su preocupación. “Desde Sentir Aranda, Podemos-Izquierda Unida y Ciudadanos estamos muy preocupados por la falta de claridad de la Diputación. “¿Por qué no se van a entregar 25.000 euros de un convenio que aprobó el Pleno de la Diputación en su presupuesto de 2025? ¿Por qué se incluye una partida de inversión en Miranda de Ebro y Burgos, pero no en Aranda?”, cuestionan.

Pide explicaciones al PSOE y al PP

Sentir Aranda pide explicaciones tanto al diputado provincial del PSOE, Ildefonso Sanz, “un diputado liberado con un salario de más de 45.000 euros”, como a Javier Arroyo, del Partido Popular, que “además ha votado favorablemente a este convenio, que va en contra de su pueblo, Moradillo de Roa, atendido por los bomberos de Aranda de Duero”.

En su opinión, los diputados de la Ribera del Duero deberían pronunciarse en contra de este convenio en sus intervenciones en la Diputación. “No hacerlo iría en oposición al interés general y a favor de sus partidos, demostrando que los partidos tradicionales no permiten primar el beneficio común, sino la disciplina de voto”.

Un convenio justo

Desde el equipo de gobierno de Sentir Aranda exigen que se cambie el convenio y, al menos, se recuperen los 375.000 euros anuales que aprobó el Pleno de la Diputación dentro del presupuesto para 2025. Además, piden que esta cuantía se incremente de forma progresiva “en un mínimo de 25.000 euros anuales hasta llegar a 450.000 euros en 2028”.

La solicitud se extiende a la autobomba forestal que la administración provincial sí ha concedido a Miranda. “Además, pedimos a los alcaldes de la Ribera del Duero burgalesa que presionen a los diputados y a sus respectivos partidos, ya que este servicio impacta directamente en los pueblos y en su seguridad diaria. Y exigimos a los diputados que representan, teóricamente, a la Ribera del Duero, Ildefonso Sanz y Javier Arroyo, que se manifiesten en contra del contenido de dicho convenio”, insisten.