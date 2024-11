“Ganar la copa de Balonmano en los Juegos Europeos nos ha unido como bomberos”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Los bomberos de Aranda de Duero pueden presumir de ser los actuales campeones de Europa de Balonmano en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos. Sin embargo, hay que conocer toda la historia para descubrir el mérito real de una iniciativa que, más allá del reto deportivo, ha logrado unir a una plantilla y desterrar tensiones. “Ha sido una experiencia muy buena para todo”, asegura el jefe de bomberos, Julián Rasero.

Él, como exjugador profesional de balonmano, fue el promotor. “Cuando llegué a Aranda, en marzo de 2024, ninguno de mis compañeros había jugado nunca al balonmano. La verdad es que todo empezó así, de cachondeo, pero, en cuanto vi que se empezaron a animar, le pedí un saco de balones al Villa de Aranda, dos porterías a Josu, que sacó del antiguo matadero, y compré un bote de pintura, que solo nos dio para pintar medio patio”, ríe.

El equipo se formó finalmente con Francisco Ramos, José Luis de Diego, Alberto García, Alejandro Adrián, Alfredo Benito, Antonio de la Hoz, Raúl Cantera, Javier Puente, Adrián Martínez, José del Valle, Óscar Rubio, José Agustín Escudero y Julián Rasero: doce bomberos y un fisioterapeuta de emergencias. “Es lo mejor que nos ha podido pasar”, agradece entusiasmado, “por el ambiente que hay ahora”.

Julian Rasero es ahora el jefe de los bomberos de ArandaLoreto Velázquez

Al enfrentarse a la final: nervios y ganas. “Jugamos contra ABC Braga. La mayoría del equipo contrario había sido jugador de balonmano, y la verdad es que eran grandotes. Pensábamos que nos iban a arrasar, pero, según fue avanzando el juego, pesó, sobre todo, que eran más mayores y que estábamos en mejor forma. Creo que eso fue determinante”.

Con la medalla y la copa bien guardadas, el equipo arandino prepara su nueva aventura. “La próxima cita es el mundial de Alabama, pero, en Estados Unidos, no suele haber nivel porque allí no se juega al balonmano, por lo que, a veces, ni sale. Por ello, les he propuesto cambiar de reto y probar con un deporte que ninguno de nosotros haya practicado nunca, y hemos decidido apuntarnos a rugby 7. Ya hemos comprado la pelota”, advierte.

El torneo se celebrará del 27 de junio al 7 de julio. “Una vez más, como ocurrió con el campeonato de Portugal, lo podemos hacer gracias al respaldo y la cobertura de los compañeros que se quedan aquí y que hacen un verdadero esfuerzo por nosotros. Sin ellos, nada de esto hubiera sido posible”, agradece.

La historia de Julián Rasero también es digna de contar. Estudió arquitectura, una profesión que compatibilizó durante años con su carrera en el balonmano profesional. Sin embargo, como hijo y sobrino de bomberos, siempre había sentido atracción. “Cuando vi que ya me quedaban pocos años en el balonmano, por edad, me propuse prepararme las oposiciones de bombero”, relata.

Estudiando y jugando en Valladolid, le fichó el club de balonmano Villa de Aranda, donde conoció a su mujer, Beatriz. Luego se fue a Toledo y, en 2008, regresó a jugar a Aranda, por ella, hasta 2013. A partir de esa fecha, estuvo jugando en Valladolid, Soria, Burgos y Segovia, pero sin dejar Aranda, hasta que, en 2021, se sacó la plaza de bombero en la Diputación de Palencia. Ya en marzo de 2021 regresó como jefe de bomberos. “En Aranda estoy feliz. Tengo unos grandes compañeros y juntos lograremos mejorar en muchas más cosas”, subraya, consciente de que el principal objetivo ahora es que se apruebe la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), ya que, por ley, los puestos tenían que haberse adaptado a la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León en 2019. “Mientras no se adapten, no se pueden sacar oposiciones, y el problema de falta de personal no podrá solucionarse y, en consecuencia, el de las horas extras tampoco”, advierte.

Él lo tiene claro: este campeonato, aunque no es en la categoría profesional, le hace especial ilusión. “Cuando llegué a Aranda, la plantilla estaba bastante separada y había mucho desánimo. Había problemas como la falta del retén que estaban provocando tensiones, y la verdad es que, entre el torneo y el Ayuntamiento, que ha recuperado el retén, que es un servicio muy importante para los vecinos, pero también para garantizar la seguridad de los trabajadores, el ambiente ahora no tiene nada que ver. Estoy seguro de que, con esta capacidad de trabajo y compañerismo, las mejoras seguirán llegando”.

En los X Juegos Europeos de Policías y Bomberos compitieron cerca de 50 deportes y se concentraron más de 3.000 deportistas, entre policías, bomberos y personal de emergencia llegados de 30 países distintos.