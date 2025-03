Sentir Aranda logra llevar los Presupuestos a Pleno pero sigue sin garantizar el consenso

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Cuatro días después de que la oposición en bloque abandonase la comisión informativa, impidiendo la votación, el borrador de Presupuestos 2025 ya tiene el dictamen informativo que le abre las puertas del Pleno. Eso sí, la tensión con los grupos de la oposición está lejos de disiparse y, en ningún caso, la aprobación está asegurada.

Entrados en materia, la comisión votó esta mañana las enmiendas de los grupos de la oposición, pero solo se aprobaron, y por el voto de calidad del alcalde, tres de las cuatro que había presentado Alberto Marcos, concejal no adscrito desde que abandonó las filas socialistas por discrepancias con el portavoz, Ildefonso Sanz. El resto de enmiendas, asegura el concejal de Hacienda, Guillermo López Leal, se han descartado porque no contaban con el preceptivo informe técnico positivo de Intervención y Secretaría.

Aunque el concejal felicita a la oposición por haber vuelto a la comisión y permitir la votación, “que es lo democrático”, es consciente de que el gobierno en minoría no da mucho más margen de maniobra. Por ello, insiste: si el PP, el PSOE y Vox mantienen este bloqueo y no les dejan gobernar, lo mejor es que nombren un candidato y presenten una moción de censura. “Si quieren hacer algo productivo por la ciudad, en vez de bloquear, que es lo que han estado haciendo hasta ahora, incluso boicoteando, levantándose el otro día de la comisión, pues que o bien nos dejen trabajar con nuestros presupuestos o que presenten una moción de censura y hagan su presupuesto alternativo. Lo que no vamos a permitir es que tengamos que gobernar con unos presupuestos que no son los nuestros”, advierte como portavoz de Sentir Aranda.

Nueva oportunidad y varias opciones

Por el momento, los grupos de la oposición tienen una nueva oportunidad de presentar enmiendas hasta 24 horas antes de un pleno que aún no tiene fecha asignada. De presentarse y superar la criba técnica, el Pleno estaría obligado a debatir y votar estas propuestas, por lo que, si la oposición se vuelve a unir, los presupuestos no serían aprobados porque necesitarían incluirlas en un refundido.

También está la opción de que PP, PSOE y Vox voten en bloque en contra, pero las cartas aún no están sobre la mesa y la sorpresa podría llegar —aunque pocos confían en esta alternativa— con Virginia Martínez, si decide no respetar el sentido de voto de un Partido Popular que claramente le ha dicho que no la quiere en sus filas. Si se llegase a un empate, los presupuestos saldrían adelante con el voto de calidad del alcalde, Antonio Linaje.

Conscientes de la importancia de aprobar las cuentas, Sentir Aranda no descarta acudir a una cuestión de confianza si pierde la votación, un mecanismo legal que ya se ha utilizado en la ciudad en al menos dos ocasiones, así como en otras localidades, como en Burgos este mismo año. La prioridad del gobierno municipal, subraya el edil, es aprobar el presupuesto cuanto antes para evitar más retrasos, ya que la falta de un interventor ha provocado una demora de más de tres meses.

Leal insiste en la importancia de acabar con el tono bronco que, en su opinión, han instaurado los grupos de la oposición desde el comienzo del mandato, con insultos en el pleno y descalificaciones continuas en el ámbito personal.

Ataque al PSOE

Como portavoz de Sentir Aranda, Guillermo López Leal mantiene la petición de dimisión del portavoz del PSOE, Ildefonso Sanz, por sus faltas de respeto a concejales “y, sobre todo, a concejalas”. “Es la persona que más ha estado atacando de forma personal a todo el equipo de gobierno. Creo que, por decencia, debería dimitir”, zanja, mientras invita al PSOE a recapacitar y a escuchar a la ciudadanía, ya que en las últimas elecciones, recuerda, la candidatura de Sanz obtuvo el peor resultado del PSOE en democracia. “Han perdido incluso a un concejal que quería trabajar por Aranda y no le han dejado, Alberto Marcos, y ha perdido a otro miembro de la parte joven, Elena Abajo”, señala como muestra del desgaste interno.

Enmiendas aprobadas

En cuanto a las enmiendas aprobadas, todas del concejal no adscrito Alberto Marcos, la mayoría hace referencia a la juventud arandina. En detalle, incluye 76.000 euros para el desarrollo de un estudio sobre empleabilidad, educación, sentimiento de pertenencia a la localidad y ocio juvenil; la implementación de un espacio creativo y artístico para la juventud, que fomente todas sus expresiones culturales; y el alquiler de locales y espacios destinados a actividades juveniles dentro de la ciudad.

La segunda enmienda destinará 250.000 euros a la creación de colonias urbanas para facilitar la conciliación laboral de familias con menores, con edades comprendidas entre 4 y 15 años, durante los meses de julio y agosto.

La última enmienda aprobada se centra en las normas que regulan la aplicación anual del presupuesto. “Dada la problemática de personal que enfrenta el departamento de Intervención del Ayuntamiento, propongo que el proceso de Retención de Crédito deje de ser obligatorio exclusivamente para este departamento”, planteaba Marcos.

Descartada la enmienda más polémica

Por un reparo de Secretaría queda descartada, sin embargo, la enmienda más polémica que había presentado el concejal no adscrito. Sobre el papel afectaba a los concejales del Ayuntamiento de Aranda que disfrutan de liberaciones y asignaciones económicas que superan los 65.000 euros anuales, como es el caso de su ex compañero, Ildefonso Sanz. Aunque Marcos considera que debería haber una incompatibilidad para que nadie pudiese sumar sueldos y dietas de varias administraciones, Secretaría ha tumbado la iniciativa.