La oposición tumba los Presupuestos de Aranda

No ha habido acuerdo. La oposición ha tumbado en bloque los Presupuestos de 2025, por lo que el gobierno de Sentir Aranda recurrirá, en los próximos días, a una cuestión de confianza para sacar adelante las cuentas. Así lo ha anunciado el propio alcalde, Antonio Linaje.

En el pleno extraordinario celebrado esta mañana, la tensión era evidente, sobre todo entre Sentir Aranda y el portavoz del PSOE, Ildefonso Sanz. Mientras el concejal de Hacienda, Guillermo Leal, le afeaba el sueldo de 80.000 euros que el socialista suma entre el Ayuntamiento, la Diputación y dietas, “como premio” —ironiza— por haber obtenido los “peores resultados” del PSOE en las elecciones de la democracia, Ildefonso Sanz respondía con contundencia: “Su objetivo solo es el acoso a mi persona, a ver si me voy, pero no me voy a marchar”, zanjaba.

Tanto el PSOE como PP y VOX coinciden en denunciar la falta de consenso de un equipo de gobierno “empeñado” en sacar adelante unas liberaciones “que sigue sin explicar” y que, para muchos, no están justificadas. “En campaña electoral decían que no hacía falta, que estaban preparados, y ahora, todo por la pasta”, recrimina el portavoz socialista, convencido de que las áreas escogidas por el tripartito de Sentir Aranda, Podemos-Izquierda Unida y Ciudadanos “se pueden llevar sin liberaciones”.

El portavoz de Vox, Sergio Chagartegui, va más allá y considera que estas liberaciones responden a pactos previos entre las tres formaciones.

Por otro lado, aunque Sentir Aranda defendió la importancia de los presupuestos para realizar inversiones, los proyectos comprometidos, no perder los fondos europeos, hacer frente a los gastos del Ayuntamiento y resolver, además, las asignaturas pendientes que dejó el anterior equipo de gobierno de Raquel González, el PP rechaza la “doble cara” de Sentir Aranda. “La realidad es otra. Lo único que vemos es que tienen cero proyectos nuevos y que viven de las rentas que dejó el Partido Popular”.

En la votación, el equipo de gobierno solo contó con el voto positivo de Alberto Marcos, exconcejal socialista y actual edil ‘no adscrito’. El resto de la oposición votó en contra. A sabiendas de la derrota, el portavoz de Hacienda lanza un aviso a navegantes: “En esta votación venceréis, pero no convenceréis”.