La arandina Leire Ayala tras su encuentro con el Rey Felipe VI. “En el mundo hay muchísimas oportunidades”

Cuando era pequeña, nunca imaginó que iba a llegar este momento, pero a sus 26 años, la arandina Leire Ayala ha conocido hoy al Rey Felipe VI, quien le ha hecho entrega del diploma del Programa Internacional de Graduados de Iberdrola. Emocionada, lanza un mensaje a los jóvenes de Aranda y la Ribera, y especialmente a las adolescentes y niñas, para que vean las ciencias como una oportunidad de futuro que está a su alcance: “Yo les diría que hay muchísimas oportunidades, que el mundo es muy grande y que no tengan miedo a nada”, anima.

Leire nació en Aranda de Duero (Burgos), donde estudió primero en el colegio Vera Cruz y luego en los hermanos gabrielistas. Aunque al principio quería ser médico, los ingenieros de la familia decantaron la balanza y a los 18 años hizo las maletas y se fue a Madrid a estudiar en ICAI (Universidad Pontificia de Comillas) el grado de Ingeniería Industrial, especializado en electrónica; una formación que luego continuó con un máster en Smart Grids, un programa internacional que se completaba en Glasgow (Escocia), en la University of Strathclyde. “Mi historia en Iberdrola, en la sede de la compañía en Madrid, empezó justo después de mi estancia en Glasgow, ya que desarrollé mi Trabajo de Fin de Máster (TFM) a partir del trabajo que hice durante las prácticas que realicé en el departamento de Telecomunicaciones de i-DE, la distribuidora de Iberdrola”, explica.

Aunque sus estudios estaban muy centrados en redes y en el sector energético, su visión cambió antes de entrar en Iberdrola, cuando trabajó dos años en una startup del sector inmobiliario como parte del departamento de Finanzas y Estrategia. “Ahí fue donde empezó mi atracción por esta parte más financiera y de análisis y control de inversiones”.

Ya en Iberdrola, conoció la existencia del departamento de Planificación de Inversiones en Renovables. “Me puse en contacto con el responsable, quien me ofreció una plaza en su equipo, al que me uní en septiembre de 2023”, agradece entusiasmada, porque ese nuevo perfil le permitió tener una visión global del negocio de Renovables y del plan de crecimiento de la empresa en los países.

Leire posa con su diplomaFRANCIS TSANG

Tras pasar por la Oficina de Inversiones de Europa Sur, donde estuvo seis meses en Roma, desde noviembre trabaja en las oficinas de Madrid, dentro de Renovables Global, en el área de Análisis de la Cartera Renovable. “Considero que la evolución que he tenido como Graduate en los meses que llevo en Iberdrola ha sido complementaria, y he podido construir una base de conocimiento de la empresa, el negocio y los países, que me está sirviendo para entender de forma transversal todas las necesidades e implicaciones que tiene para una compañía cumplir los objetivos que nos marcamos para continuar siendo los líderes que somos”, señala.

Programa Internacional de Graduados Iberdrola

En el Programa Internacional de Graduados, Iberdrola busca incorporar el mejor talento y desarrollar a los líderes del futuro. “Con este programa, Iberdrola busca identificar, impulsar e incorporar a jóvenes altamente cualificados en áreas como la electrificación a través de redes eléctricas, energías renovables y almacenamiento, la digitalización o la inteligencia artificial, todas ellas esenciales para alcanzar un modelo energético más seguro, autosuficiente, competitivo y sostenible”, afirman desde Iberdrola.

el programa está dirigido a personas recién graduadas o con 1 o 2 años de experiencia e incluye una rotación global de hasta 6 meses de duración en cualquiera de los países donde está presente y exista un proyecto retador para el graduado. “Ofrecemos una carrera llena de oportunidades y con proyección global”, animan desde Iberdrola.

Su Majestad y el presidente de Iberdrola junto a los becadosIberdrola

En la entrega de diplomas, se encontraba junto a Leire Ayala, el cacereño afincado en Valladolid Adrián Carbajo, ingeniero eléctrico que ha rotado por distintos departamentos de la distribuidora de Iberdrola y hoy ya es técnico de Desarrollo de Red de media y alta tensión en la capital vallisoletana.

Solo en los últimos tres años, más de 400 personas han sido beneficiarias del programa Internacional de Becas Iberdrola, y muchas de ellas se han incorporado al equipo de la compañía. Esta iniciativa forma parte, además, de una apuesta integral por el talento joven, que ha llevado a Iberdrola a incorporar en la última década a más de 30.000 jóvenes a su plantilla.

El evento, celebrado en Madrid, al que también ha asistido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha contado con una ponencia impartida por el profesor Jarillo-Herrero, investigador del Massachusetts Institute of Technology, uno de los centros de prestigio internacional adscritos al Programa Universidades Iberdrola (Iberdrola U), junto con las de Yale o Harvard, en los Estados Unidos; Oxford o Strathclyde, en el Reino Unido; la Universidad de Salamanca y la Pontificia Comillas, en España; el Tecnológico de Monterrey, en México; la Universidad de Catar; o la de Queensland, en Australia.

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ha destacado la importancia de crear puentes entre la formación y la empleabilidad, especialmente en sectores de relevancia estratégica como la energía. “Por este centro pasan todos los años cerca de 13.000 personas para adaptarse a las nuevas tecnologías. De este modo, pueden seguir trabajando, dando un conocimiento y un servicio a una sociedad que cada vez demanda más electricidad, mejores servicios, más capacidades”, termina.

Programas becados de Iberdrola

Becas Internacionales Máster de Iberdrola

Este programa promueve la formación en áreas estratégicas para transformar la industria energética como la ingeniería, las matemáticas, el marketing digital, las ciencias medioambientales o, entre otras, el ‘big data’, en universidades de España, Reino Unido y México, con el objetivo de integrar el mejor talento en la compañía.

Energy for Future

Se trata de una iniciativa dirigida a investigadores postdoctorales para promover el conocimiento y la innovación, y contribuir así al crecimiento de un modelo de desarrollo energético basado en la electrificación. Estas becas tienen una duración de tres años y se realizan en colaboración con 15 universidades internacionales de prestigio.

Becas Iberdrola Fulbright

Ofrecen formación de posgrado durante dos años en universidades de Estados Unidos, en áreas clave para el desarrollo energético sostenible y tecnológico.

Becas Fundación Carolina

Dirigidas a estudiantes ya graduados de Hispanoamérica y Portugal que buscan desarrollarse en especialidades energéticas y ambientales en universidades españolas.

Becas ICAI

Prestan apoyo a estudiantes universitarios con alto potencial y pretensiones, enfocados en disciplinas energéticas.