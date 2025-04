Sentir Aranda pide a la oposición que cese “el acoso y derribo” y reclama responsabilidad para avanzar

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tras superar el último bloqueo de la oposición y tener que recurrir a una cuestión de confianza para aprobar los Presupuestos, el gobierno de Sentir Aranda exige al PSOE, PP y Vox que cese “el acoso y derribo” y un “bloqueo sistemático” que perjudica a los ciudadanos. “El Ayuntamiento no puede permitirse estar parado. Nos preocupa terriblemente esta situación, porque hay reformas importantes que ejecutar y fondos europeos que se pueden perder si no actuamos con urgencia”, apremia el alcalde, Antonio Linaje.

Y es que, con “una simple abstención”, los presupuestos se podían haber aprobado hace un mes. “Ahora estamos muy limitados de tiempo”, lamenta. Convencidos de que el PSOE tiene un pacto con el PP y otro con Vox, el gobierno de Linaje pide a la oposición que reconsidere su filosofía de “cuanto peor vaya a Sentir Aranda mejor les irá a ellos políticamente”.

El alcalde extiende su inquietud a otros procesos, como la comisión de investigación que analiza la marcha de la ex concejala de Sentir Aranda, María de las Viñas Ortuño, y tras el archivo de la Fiscalía de la denuncia que había interpuesto el PSOE contra el regidor y la concejala de Personal, el alcalde insiste: “es un acoso político injustificado”.

Por su parte, Ana María Hervás, concejala de Urbanismo, critica el uso partidista de una oposición “más centrada en el desgaste que en la construcción". “Si no van a sumar, al menos no resten”. Mismo argumento comparten los portavoces de Ciudadanos e Izquierda Unida. “No entiendo esta oposición dura y sin sentido. De verdad me gustaría que recapacitasen. El equipo de gobierno está haciendo una gran labor, y como ciudadano se lo pido”, urge José Antonio Fuertes.

Guillermo López Leal, portavoz de Sentir Aranda, concluye con un llamamiento a la responsabilidad: “Tenemos sobre la mesa grandes proyectos que pueden transformar Aranda para bien. Es el momento de ponerse a trabajar, no de jugar con las instituciones”.