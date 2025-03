La oposición tumba en Aranda la cuestión de confianza de Linaje y demora un mes la aprobación de presupuestos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

No hubo acuerdo. Del mismo modo que la oposición rechazó hace seis días la votación de Presupuestos, PP, PSOE y VOX han rechazado la cuestión de confianza que ha presentado el alcalde, Antonio Linaje, en un pleno extraordinario. Como marca la ley, ahora los tres grupos de la oposición tienen un mes de plazo para presentar una moción de censura que, todo el mundo tiene claro, no va a prosperar. “Al final, lo único que logran, si no presentan candidato, es retrasar los presupuestos y perjudicar a los ciudadanos”, lamenta desde el equipo de gobierno, el portavoz Guillermo López Leal.

Aunque el alcalde y sus concejales insistieron en pedir a la oposición que se abstuviese para no retrasar la aprobación “todavía más”, la votación estaba decidida desde antes de entrar al hemiciclo. Sin entrar en un conflicto directo, el portavoz de VOX, Sergio Chagartegui, lamentó el cambio de actitud de un gobierno que, en un primer momento, sí tuvo su confianza, pero que la ha ido perdiendo por “su incapacidad para llegar a acuerdos”. “Antonio, escucha, no estamos aquí para bloquear, sino para que esto salga adelante, y para eso hay que negociar”.

Desde el PP, Cristina Valderas acusó, por su parte, al gobierno de Sentir Aranda de enfangar la política en redes, con insultos y un “enfoque victimista” para sacar adelante los presupuestos. “Ustedes no quieren aprobar los presupuestos, ustedes quieren aprobar un sueldo para sus socios de gobierno”, rechaza, convencida de que “el verdadero problema de este gobierno no es la oposición, sino su incapacidad”. “No han sabido ganarse la confianza de nadie”.

La tensión se agravó en los turnos de palabra del portavoz del PSOE quien tuvo en contra, desde el primer momento y hasta el último, a un público entregado con Sentir Aranda. Abucheos e insultos, que el portavoz socialista respondió: “Ustedes han venido aquí a dar un mitín político, han llenado el salón de plenos con los suyos para acobardar a los concejales que estamos aquí”, reprochó Ildefonso Sanz.

"Tránsfugo y puto jeta"

Visiblemente nervioso también estaba su excompañero y ahora concejal no adscrito, Alberto Marcos, con el que Ildefonso Sanz mantiene una guerra abierta desde que abandonó el partido. “Valgo más por lo que callo que por lo que digo”, zanjó Marcos, harto de que le llamen “tránsfugo y puto jeta”. “No tienen vergüenza”, espetó al PSOE con la esperanza de que “cesen los ataques personales, porque así no mejoramos la calidad de vida de la gente”.

Tajante, y tras mostrar su apoyo al concejal no adscrito, el portavoz de Sentir Aranda, Guillermo López Leal, lamentó las chapuzas heredadas y los errores del pasado, como el caso Proincove o la plaza de toros, y acusó a los dos grandes partidos de la oposición de no haber aceptado aún el resultado electoral, cuando tanto el PP como, sobre todo, el PSOE obtuvieron la mayor derrota de su historia en Aranda.

Respondiendo a las críticas del PP y PSOE sobre la marcha de la concejala María de las Viñas Ortuño, que se fue asegurando, entre otras irregularidades, “haber sentido miedo” por la actitud “del alcalde”, el concejal de Hacienda subrayó: “Yo también tengo miedo cuando voy a las comisiones, pero por las faltas constantes de respeto y los ataques personales que los concejales y concejalas de este equipo de gobierno sufren por parte de la oposición”.

En su último turno de palabra, el alcalde, Antonio Linaje, lanzó una advertencia: “Hemos pecado de ingenuos, de no saber cómo funcionaban sus reglas políticas. Cada vez que hemos abierto un cajón, intentábamos solucionarlo antes de comunicar, pero la solución quizá está en decir primero lo que nos encontramos en los cajones”.

Linaje defiende una gestión municipal que “no ha sido fácil”, con “marronazos” heredados, como la obra del puente Bigar y la de los Jardines de Don Diego, “que venían de proyectos y estudios muy deficientes” porque “desoyeron los avisos técnicos en los que se pedía una mayor definición para evitar sorpresas como las que nos hemos encontrado”, reprochó al PP, sin olvidar otras asignaturas pendientes, como un centro de recepción de visitantes, que “sabían que estaba en estado ruinoso porque los técnicos se lo advirtieron”, o la no lectura de los contadores de agua, “que algún día nos contarán por qué”.

El alcalde hace balance

Junto a estos proyectos heredados, Linaje asegura que, en la primera parte de la legislatura, han estado centrados en activar un ayuntamiento “que no funcionaba”, con ordenadores obsoletos y trabajadores que, en muchos casos, no tenían siquiera correo electrónico. “También hemos hecho inversiones que se ven”, subraya mientras pone como ejemplos, la reforma del gimnasio del pabellón Santiago Manguán, la compra de material de atletismo o la apertura del recinto ferial para uso público y para que el club de boxeo “saliese de las instalaciones lamentables donde estaba”. “Del mismo modo, hemos recuperado los premios Puente Duero, que ustedes abandonaron, porque es como todo, como con Fiduero. Se les llena la boca, pero cuesta mucho recuperar una feria que han dejado abandonar y, aun así, estamos en ello y lo recuperaremos”, afirma.

Linaje recuerda, además, la esencia de Sentir Aranda, que surgió gracias al empuje de un grupo de vecinos unidos por la voluntad de transformar Aranda y “devolver a la política su verdadero significado: el servicio público, sin presiones políticas de Valladolid o Madrid, sin depender de colores políticos que han sido un lastre durante muchos años”. “No somos expertos en estrategia política, como sí lo son ellos, pero sí somos vecinos comprometidos con nuestra ciudad”, termina.