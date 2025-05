Salud Mental Aranda celebra sus 25 años de historia con un amplio programa de actividades (y un mensaje)

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La asociación Salud Mental Aranda está de enhorabuena: cumple 25 años de historia y lo va a celebrar con un variado programa de actividades. A la hora de soplar las velas, la asociación solo pide un deseo: conseguir más espacio para paliar una lista de espera que crece sin remedio. “Ahora mismo, nuestra mayor dificultad es no poder crecer porque no tenemos espacio suficiente ni capacidad económica para asumir la inversión que precisamos”, subraya la coordinadora, Eva Fernández.

Con una lista de espera “bastante amplia”, la atención, lamentablemente, no es inmediata. “Intentamos dar una respuesta telefónica a las personas que llaman en una semana o quince días, pero si no hay bajas no se puede, y lo cierto es que pueden pasar meses hasta que una persona tiene la primera cita”, admite.

Y es que, aunque la ciudadanía ha dado un paso importante “al perder el miedo a pedir ayuda”, los medios siguen siendo escasos. Según explica la gerente de Salud Mental Aranda, aunque se ha reforzado el departamento psicológico del Sacyl con dos psicólogas, una viene el viernes y otra el lunes por la tarde. “A nivel ratio podemos estar cubiertos, pero a nivel funcional no es útil”, apremia.

Sí está sirviendo de ayuda, puntualiza, el servicio infanto-juvenil que ha habilitado Sanidad los lunes por la tarde en el centro de salud Sur. “Se ha aligerado la carga y, sobre todo, evitan que estos menores se tengan que desplazar a Burgos, porque muchos no iban solo por ese motivo. Contar con un servicio público así es fundamental para Aranda”, defiende.

Con estos retos sobre la mesa, Salud Mental Aranda prepara con ilusión la celebración de sus 25 años de compromiso con las personas con problemas de salud mental y sus familias. Desde su fundación, el 14 de enero del año 2000, muchas cosas han cambiado y mejorado. Han pasado de unos comienzos humildes, en un local cedido de la ya desaparecida Casa de los Maestros, donde iniciaron su andadura con un taller de pintura, a tener trece servicios, dos sedes y atender a 211 personas con problemas de salud mental, 207 familiares y 54 menores.

Una fiesta para toda la familia

Para celebrar este cuarto de siglo de actividad, Salud Mental Aranda ha diseñado un programa lúdico que comenzará el sábado 10 de mayo con la fiesta ‘25 años, tú también eres parte’, en la plaza Mayor de Aranda, de 11:00 a 14:00 horas. Habrá actividades para todas las edades: pintacaras, hinchables, futbolín humano, juegos tradicionales a cargo de la asociación La Tanguilla, un mural colaborativo con piezas de puzzle decoradas, un photocall y una sesión de zumba final, todo acompañado por la música de Carson, que también colabora de forma desinteresada.

Del 15 de mayo al 15 de junio, 26 comercios de ACOA promocionarán en sus escaparates las obras pictóricas que han realizado los usuarios en los talleres de la asociación. Además, en junio, una artista de la entidad pintará un mural en una fachada del barrio de Santa Catalina, sumándose así a la ruta urbana de la zona.

Más citas: del 6 al 18 de octubre, la Casa de Cultura acogerá la exposición ‘Pasado, presente y futuro de Salud Mental Aranda’, un recorrido por estos 25 años de evolución y servicio. Como colofón, el 10 de octubre, y coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, Aranda será sede del encuentro regional de entidades del movimiento asociativo de Castilla y León, una jornada reivindicativa que atraerá a 500 personas.