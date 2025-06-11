Aranda toma la calle para tejer y bordar

Angelines es una de las participantes de este primer encuentro de tejedoras en ArandaLoli

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Como se hacía antiguamente en muchas calles de España, la asociación de comerciantes del barrio de Santa Catalina pondrá el sábado en marcha una interesante iniciativa para tejer en la calle.

Según explica una de las organizadoras, Mónica López Domingo, es un evento abierto a todo el que quiera acercarse y participar. Basta una silla y dos agujas de los números 2 y 5. "Estaremos el sábado en el parque de la Huerta desde las 17.00 horas".

No es una exihibición y tampoco un taller, aunque seguro que aprenderán. "Es un evento para tejer en compañía", anima.

Los participantes que lo deseen podrán realizar adornos de ganchillo para embellecer el barrio, pero no es obligatorio. "Para los adornos, el hilo lo ponemos nosotros gracias a la colaboracion de dos marcas de lana, Casasol y Katia, pero si alguien se quiere traer su costura de casa también puede hacerlo sin problema".

Si la primera sesión tiene éxito, la organización preparará nuevos encuentros.