Planes para las piscinas de Aranda. Fechas de apertura, precios y un procedimiento que ha rozado el calvario

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Con la apertura de las piscinas municipales garantizada, el 24 de junio Acapulco y el 1 de julio La Calabaza, la concejala responsable del área, Belén Esteban, no esconde su preocupación ante una oposición que, asegura, sigue sin dar tregua. “Dicen que hemos llegado con retraso por desidia, y es absolutamente falso. Llevamos trabajando en las piscinas desde el verano pasado. Me resulta ofensivo que se diga que no se ha trabajado. Hemos estado un año trabajando por tres”, zanja al recordar años pasados, cuando las piscinas municipales han abierto en fechas mucho más tardías, como el 7 de julio en 2009 o el 12 de julio en 2008.

Según explica, el proceso “largo y tortuoso” comenzó en verano de 2024 con la elaboración de un nuevo contrato de obra y servicio, que contemplaba tanto el acondicionamiento de las piscinas como su explotación. Sin embargo, los problemas comenzaron pronto, con deficiencias inesperadas como la inexistencia de una ordenanza fiscal y de uso. “Se estaban cobrando entradas… es decir, el Ayuntamiento estaba ingresando dinero por cobrar entradas sin tener una ordenanza fiscal, y no es la primera vez que nos lo encontramos desde que hemos llegado a este Ayuntamiento”, advierte.

Belén Esteban es la responsable política de la adjudicación de las piscinas municipales de ArandaLoreto Velázquez

Al estar en minoría, para la aprobación de las ordenanzas el equipo de gobierno tuvo que incluir las propuestas de la oposición, incluidas, advierte, una rebaja del precio de las entradas “que puede traer consecuencias económicas”. “A mí me encantaría poder bajar los precios de todo, pero tenemos que ser un poco responsables, y es lo que les pido a la oposición”, insiste Belén Esteban.

Uno de los mayores obstáculos del proceso fue el retraso en la aprobación del presupuesto municipal. Esto obligó, advierte, a retirar la parte de la obra del pliego inicial, ya que el capítulo de inversiones (capítulo 6) “no se prorroga”. “Se ha hecho el trabajo dos veces”, lamenta, sin olvidar el último reto de una adjudicación que quedó desierta porque las únicas dos empresas aspirantes no cumplían el requisito indispensable de solvencia. “Finalmente acudimos a un procedimiento negociado sin publicidad, que es completamente legal”, subraya, agradecida a la empresa Sima, que será la encargada de la gestión.

Situación heredada

Aunque la apertura está garantizada, la concejala lamenta el mal estado de unas instalaciones que llevan años en el olvido. “Es cierto que el anterior adjudicatario hizo muy buen trabajo, porque todos los años la sacó adelante, pero no podemos obviar la responsabilidad de la Administración a la hora de cuidar de sus propias instalaciones, y no se ha hecho”.

En su opinión, “no se puede dejar durante ocho años en manos de un licitador las inversiones y mejoras en unas instalaciones tan costosas como unas piscinas”, reprocha, indignada por una oposición que le acusa de desidia. “Hay gente que ni siquiera se leyó el pliego cuando se les convocó a una comisión para revisarlo”, rechaza.

Remodelación profunda

De cara al futuro, el equipo de gobierno de Sentir Aranda sacará a licitación este año un concurso de ideas para la remodelación integral de ambas piscinas, empezando por Acapulco. En ese caso, la reforma incluirá además el campo de rugby y la Casa del Deporte. “La mejora de las piscinas excede el presupuesto del Ayuntamiento de Aranda. Necesitamos fondos externos, por eso queremos tener los proyectos listos para cuando lleguen esas oportunidades”, argumenta.

Por el momento, el Ayuntamiento lleva un mes trabajando en la puesta a punto de las piscinas. En ello, agradece, se están implicando trabajadores de Jardines, Servicios, Aguas, Bomberos y Medio Ambiente. “Las piscinas no están perfectas, pero estarán en condiciones dignas gracias al esfuerzo colectivo”, asegura.

Tarifas

Pero, ¿cómo serán los precios de este año? Según recuerda, a finales de 2024 se aprobó la actual ordenanza. Los precios de las entradas individuales varían en función de la edad: 2,25 euros para menores de entre 3 y 13 años y personas con discapacidad inferior al 75%; 2,85 euros para jóvenes de 14 a 30 años y mayores de 65, y 5 euros para adultos. Asimismo, se ofrecen bonos de 20 días, con precios que oscilan entre los 40 euros (para menores de 13 años) y los 85 euros (para adultos).

Con el fin de agilizar la tramitación de bonificaciones y la gestión de los abonos, se podrán adquirir de forma anticipada en la piscina cubierta, ya que ambos espacios estarán gestionados por la misma empresa. Por otro lado, el autobús seguirá siendo gratuito para los usuarios, pero, en esta nueva etapa, no lo pagará la empresa, sino el Consistorio. El servicio estará operativo desde el 1 de julio y hasta final de agosto.

Recalibrar el presupuesto de Deportes

La concejala reconoce que el coste de las actuaciones en las piscinas ha supuesto “un golpe importante” al presupuesto de Deportes, por lo que habrá que “recalibrar”. “El mantenimiento de las instalaciones deportivas es un sumidero de dinero abismal. La inversión necesaria, solo para mantenerlas en pie, es muy elevada”, termina con la esperanza de dejar a un lado la constante “batalla política”.