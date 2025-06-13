Alcampo cierra 16 supermercados y despedirá a 633 personas. Además reduce la plantilla de otros 404 trabajadores. Estas son las tiendas afectadas

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Ya hay acuerdo. La reestructuración iniciada por Alcampo tras la adquisición de supermercados Dia se traducirá en el cierre de 16 supermercados y en el despido de 633 trabajadores, una cifra que supone una reducción de como mínimo un 11 % respecto al planteamiento inicial.

Además reducirá la plantilla de 127 centros que seguirán abiertos y operando con normalidad. Esta reducción afectará a 404 personas de 8 hipermercados y 119 supermercados de Castilla y León, Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Cantabria, Galicia, Navarra y La Rioja.

126 trabajadores de Castilla y León, 30 en Burgos

En Castilla y León cerrarán cuatro tiendas afectando a un total de 38 trabajadores. Las tiendas afectadas se encuentran en la calle República Argentina de Miranda de Ebro; Eloy Reigada (Bembibre-León), el situado en el polígono norte de Toro y en la calle Poeta Alfonso de Peñalosa, en Zamora.

Aunque se mantendrán abiertas, habrá recortes de plantilla en otras 34 tiendas de Castilla y León, afectando a 88 trabajadores. En Burgos provincia, la medida afecta a 12 tiendas y 30 trabajadores. En detalle, habrá ajustes de personal en cuatro supermercados de Aranda: calle San Francisco, 26; Pizarro 16, plaza Gallocanta y Avenida de Castilla, 20.

Del mismo modo habrá despidos en el Alcampo de las calles: Arenal y Vitoria de Miranda de Ebro, en Justo Cantón Salazar de Briviesca, en la calle Progreso 29 de Burgos capital así como en el número 7 de García Lorca, el número 14 de la carretera del Pozo, el del mercado Sur y en la calle Andrés Martínez Zatorre.

Tres tiendas amplían su apertura a los 365 días del año

Por último hay tres tiendas de Castilla y León que ampliarán su apertura a los 365 días del año. En este caso la plantilla se mantiene pero los trabajadores verán modificadas sus condiciones incorporando el sistema de turnos. Es el caso de los supermercados de la Avenida Reyes Leoneses de León, el de la calle Mayor de Palencia, paseo de Canalejas 57 de Salamanca. A esta lista se podrían sumar otros dos que se están estudiando en estos momentos: el de la Avenida Santander de Medina de Pomar y el de Laguna de Duero en Valladolid.

Condiciones

La mesa de negociación, compuesta por Fetico, CCOO y UGT así como representantes de Alcampo, se han reunido en 7 ocasiones, culminando con un acuerdo en los siguientes términos:

La empresa ofrecerá a las personas afectadas por este proceso 35 puestos estructurales. En estos casos para quienes aceptando una de estos puestos, precisen reducir su jornada se ha previsto una indemnización de hasta 3.000 euros.

Si se acuerdan todas las medidas, las salidas serán reducidas en 145 personas, lo que supondría un 20% menos de la cifra inicial.

La indemnización acordada será de 35 días por año trabajado hasta un máximo de 20 mensualidades, excepto para aquellas personas mayores de 63 años que percibirán 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades

Trabajadores de AlcampoLuisa F. Ordóñez

Excepciones y plan de recolocación

En el proceso de desvinculaciones se ha acordado excluir a personas trabajadoras con discapacidad igual o superior al 33 %, víctimas de violencia de género, entre otros colectivos, que, en el momento del inicio del proceso de negociación, pertenecieran a determinados colectivos, excepto si forman parte de las tiendas afectadas por cierre.

Además, Alcampo ha contratado los servicios de una empresa especializada, que llevará a cabo un plan de recolocación destinado a las personas que salgan de la empresa. La duración del plan de recolocación será de 12 meses con apoyo hasta los 18 meses.

El período previsto para la ejecución de las medidas se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre, contando durante su desarrollo con una Comisión de Seguimiento formada por representantes de las personas trabajadoras y de la dirección de Alcampo.