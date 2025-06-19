La Escuela de Enología San Gabriel celebra su XX aniversario con el I Congreso La Cierna

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Escuela San Gabriel está de enhorabuena: cumple veinte años de historia y lo va a celebrar este fin de semana con el I Congreso La Cierna, un espacio de encuentro para hablar del pasado pero también de un sector, el vino, que en plena Ribera del Duero, tiene mucho futuro.

El programa se desarrollará en el salón de actos de San Gabriel, en el kilómetro 6,5 de la carretera de La Aguilera, en Aranda de Duero. La entrada es gratuita, pero es preciso inscribirse de forma previa.

El congreso arrancará el viernes a las 9.00 horas con la entrega de material y acreditaciones y la inauguración. A las 9.30 horas, Vicenç Canals y Roc Gramona, de la Academia de Poda, protagonizarán la primera ponencia ‘Poda: pasado, presente y futuro’ y a las 10.10 horas, María del Valle Alburquerque, consultora en viticultura en Viveros Villanueva, analizará las ‘Tendencias actuales en el uso del material vegetal de la vid’.

A las 10.15 horas cogerán el relevo Ana Carazo, de Bodega La Loba y Daniel Martínez, de Bodegas Dani Mabe, para hablar del ‘vino de pueblo’, y una hora después, Jorge Monzón, de Bodega Dominio del Águila, ofrecerá la charla ‘Clarete: origen y destino’, que incluirá una cata de vino rosado.

Tras una pausa, la actividad se retomará a las 12:30 horas con la ponencia ‘Cómo importar vino y no morir en el intento’, a cargo de Joaquín Reyes, Wine Director de VinoDuero, y las 13:10 horas, con Juanma Terceño, de González Byass, y Pablo Nieto, de La Lagareta y su ‘David versus Goliat’. La jornada terminará a las 13.45 con la mesa redonda ‘Presente y futuro del sector: las Denominaciones de Origen’. Chelo Miñana, directora de Enoturismo en Masaveu Bodegas ejercerá de moderadora en un debate que contará con representantes de las principales denominaciones de origen del país: Enrique Pascual (DO Ribera del Duero), Ramiro García (DO Arlanza), Fernando Ezquerro (DOC Rioja), César Saldaña (DO Vinos de Jerez), Adelino Pérez (DO El Bierzo), Rafael Mancebo (DOP Cebreros) y Salvador Manjón (DO Valencia).

El sábado 21 de junio, el congreso tomará un formato más lúdico con la feria ‘Cultura en Copas’, una oportunidad de conocer los proyectos vinícolas que han emprendido los antiguos alumnos de la Escuela de Enología San Gabriel. La cerveza también estará presente con Mica. La feria abrirá sus puertas a las 9.30 horas.

De forma paralela, a las 10.00 horas, Santi Rivas dirigirá la cata ‘Camino al culto’, mientras que Fernando Mayoral presentará su libro ‘Diario líquido. El vino, el amor y todo lo demás’. A las 10:30 horas, la revista Planeta Vino presentará su publicación y quince minutos después, WineGang propondrá una cata a ciegas dirigida por Ismael Suárez. A las 11:15 horas, Rodrigo Martínez Mingarra presentará su libro ‘El origen de la poda de respeto. 100 años después’, en una mañana que continuará con la presentación de la revista Enoviticultura a las 11:45 horas y la presentación del libro ‘Vinos Gentrificados’, de Santi Rivas, a las 12:00 horas.

A las 12:30 horas, Fernando Mayoral dirigirá la cata ‘El camino del (anti) héroe’, mientras que Pilar Cruces, de Lust for Wine, ofrecerá la cata ‘Todo lo que necesitas saber y no te habían contado sobre el AOVE’. La jornada proseguirá con la presentación del libro ‘El libro de los vinos de Jerez’, de César Saldaña, a las 13:00 horas, y la presentación de la revista La Semana Vitivinícola a las 13:15 horas.

A las 13:30 horas, y antes de la paellada, llegará una sorpresa: un concierto organizado por Planeta Sonoro. El acceso a la feria tiene un coste de 25 euros. Para acceder hay que inscribirse de forma previa ya que el aforo está limitado a 200 personas.