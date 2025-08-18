Sentir Aranda presentará la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo ante el Pleno ‘con o sin consenso’

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aunque aún no cuenta con el voto afirmativo de ningún grupo de la oposición, la concejala responsable del área de Personal proyecta elevar a Pleno y antes de octubre, la propuesta de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Aranda. “No podemos seguir esperando”, apremia la concejala Belén Esteban, al recordar que el compromiso que adquirió con los sindicatos “era votarla en mayo”. “La RPT es un documento indispensable para mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento”, defiende.

Pero lo cierto es que el consenso está lejos. Muy lejos. “Es poco menos que imposible llegar a ningún acuerdo con ellos”, censura el portavoz del PSOE, Ildefonso Sanz, convencido de que Sentir Aranda está utilizando la RPT como excusa para culpar a la oposición de boicot, con un claro “objetivo electoral”. “No sale porque ellos no quieren que salga. Es todo un paripé”.

El Partido Popular coincide en que todo forma parte “de una estrategia política de Sentir Aranda”. La portavoz, Cristina Valderas, advierte: “siguen faltando informes relevantes, como el jurídico y económico, que garanticen la viabilidad porque esto tiene un coste económico y tiene que haber informe, como hemos solicitado”.

Vox rompe las negociaciones

Vox ha dado un paso más y da por rotas las negociaciones ante “la falta de compromiso, de interés y de respeto” de Sentir Aranda. “No tienen ningún interés en aprobar la RPT y más si cabe con el grupo municipal Vox”, reprocha el portavoz, Sergio Chagartegui.

Como prueba, argumenta, solo han mantenido dos reuniones a petición del equipo de gobierno: una que duró 17 minutos y otra en la que “ni tan siquiera se dignó a acudir la concejal de Personal”, presentándose únicamente el alcalde y el concejal de Promoción.

A la hora de aprobar la Relación de Puestos de Trabajo, Vox solicitaba tres informes: uno del tesorero, para indicar cuánto va a costar esta RPT y cómo se va a pagar; otro de Intervención, para aclarar si va a crear un desequilibrio presupuestario y cómo va a afectar a las arcas municipales, y un informe jurídico o del departamento de Personal, que garantice que esta RPT es acorde a derecho y cumple la legalidad.

Además, la formación verde incluía como cuarto requisito un acuerdo con el equipo de Gobierno, para que la implantación sea paulatina y acorde a las necesidades de cada área. “No estamos de acuerdo en crear nuevos puestos sin estudiar previamente si son realmente necesarios”, señala Chagartegui.

Según detalla, la respuesta de la concejala de Personal, Belén Esteban, fue tajante. “Con su conocida falta de cordialidad y de talante necesario en quien quiere y necesita negociar, nos acusó de boicot, utilizando frases como ‘sólo vamos a aceptar vuestras propuestas si vais a votar a favor’, algo que entendemos muy fuera de lugar, ya que una buena propuesta debe de ser aceptada y recogida venga de quien venga”.

Un argumento que comparten PP y PSOE. “Hemos presentado propuestas tanto para mejorar el organigrama como la valoración, pero en ningún momento nos dicen si les gustan o no. Solo nos dicen que se incluirán si votamos a favor o nos abstenemos. No tiene ningún sentido”, lamenta Ildefonso Sanz, sin olvidar la actitud de un equipo de gobierno que se pierde en declaraciones incendiarias, que solo generan tensión. “La sensación es que no la quieren aprobar”.

“No va a costar un dineral”

Desde el equipo de gobierno, la concejala responsable niega la mayor y asegura que siguen abiertos al diálogo, porque su objetivo es “incluir propuestas de todos los grupos” y, aunque sabe que las negociaciones no van por buen camino, no pierde la esperanza.

Para la titular de Personal, Belén Esteban, es preciso diferenciar entre la aprobación de la RPT y su puesta en marcha. “La implementación irá en función de las necesidades y cada puesto de trabajo requerirá un informe de Intervención”, señala.

En cifras, continúa, la entrada en vigor de la RPT, con las subidas económicas que implica para la plantilla actual, no superará el millón y medio de euros, que es la cantidad que actualmente sobra de la partida de 15 millones de euros que se destina a Personal en el Ayuntamiento de Aranda. “No va a costar un dineral, como dicen. De hecho, en cifras es muy parecida a la que dejaron aprobada PP y PSOE”, zanja, con la mirada puesta en Miranda, una ciudad similar a Aranda que cuenta con un presupuesto para personal de 19 millones de euros, “cuando en Aranda estamos en 13,5”.

Aunque desde el PSOE y PP aseguran que Sentir Aranda ya cuenta con los votos suficientes, por la incompatibilidad que, al parecer, tienen algunos concejales que tienen familiares trabajando en el Ayuntamiento, la concejala afirma que no hay un informe que, a día de hoy, contemple ese escenario.