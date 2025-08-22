Talleres para mejorar y transformar tu barrio de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Decididos a mejorar los barrios, el Ayuntamiento de Aranda desarrollará en septiembre un total de 7 talleres de participación ciudadana, con el objetivo de escuchar las propuestas de los vecinos.

Todos los talleres tendrán lugar en la sala de usos múltiples de la Casa de los Fantasmas a las 18.00 horas.

Las fechas van por barrios

- Ferial Bañuelos, lunes 1 de septiembre

- Santa Catalina, martes 2 de septiembre

- Casco Histórico y Tenerías, miércoles 3 de septiembre

- Allendeduero, lunes 22 de septiembre

- La Estación y Polígono Residencial, martes 23 de septiembre

- La Calabaza y Costaján, miércoles 24 de septiembre

- La Aguilera y Sinovas, lunes 29 de septiembre

El concejal Guillermo López Leal invita a vecinos, empresarios, trabajadores, estudiantes a participar. No hay límite de edad, pero se precisa que los menores de 12 años vayan acompañados de un adulto. Se ruega inscribirse de forma previa en este enlace.

Estos talleres, dinamizados por la empresa C-Talent, están orientados a analizar juntos el espacio urbano de cada uno de los barrios, identificar sus necesidades, retos y oportunidades y reflexionar “sobre cómo podemos afrontarlos juntos”.

Los resultados obtenidos servirán de punto de partida para idear la transformación del espacio urbano.

Durante los meses de octubre y noviembre el Ayuntamiento organizará otro bloque de talleres, dinamizados por la empresa NBSclimate y su filial local Ribering, enfocados a la co-creación del espacio urbano.

Todos estos talleres forman parte del proyecto de innovación urbana más amplio denominado Urban Living Labs: la ciudad como aprendizaje, que busca transformar el espacio urbano mediante el trabajo colaborativo a través de intervenciones puntuales y de bajo costo en los distintos barrios de la ciudad.