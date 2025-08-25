Huerta de Rey celebra su V Festival de Cine: Ponme un Corto'25

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El cine vuelve a Huerta de Rey con la quinta edición de Ponme un Corto, un festival que organiza el Ayuntamiento y Kika Kills Producciones, y que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de agosto, y 5, 6, 7 y 27 de septiembre.

Se han recibido más de 750 cortometrajes de todo el mundo, 100 más que en la edición anterior. Tras la primera criba, la sección oficial contará con 48 aspirantes, a los que habrá que sumar los elegidos para la sección local y los tres correspondientes a la colaboración con Puebla Film Festival, un certamen hermano que se celebra en la Sierra Norte de Madrid.

Todas ellas se proyectarán los días 28, 29 y 30 de agosto, y 5, 6 y 7 de septiembre. El día 9 de septiembre se comunicará el nombre y títulos de los finalistas en las distintas categorías participantes. En total, se entregarán 20 premios que distinguirán los mejores trabajos.

Anabel Alonso

La entrega final tendrá lugar en una gala, el 27 de septiembre, que contará con la asistencia de las personas galardonadas y de las que forman parte del jurado de la sección oficial: Blas López, presidente de la Asociación Cultural de Cine Pedro Almodóvar; José Antonio Valencia, exdirector del Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava; la actriz Marta Fuenar; la actriz aficionada y vecina de Huerta de Rey, Yolanda Rica; y, como jurado de la sección local: el director y productor Alberto Regueiro; la actriz Anabel Alonso; la directora, productora, actriz y guionista María Algora; y el director, productor, guionista y actor Mikel Bustamente. “Ponme Un Corto es una oportunidad para dinamizar la vida social, fortalecer la identidad local y proyectar la imagen del municipio”, destaca el concejal de Huerta de Rey, Juan Jesús Peña.

Como directores del festival, Nani Salinero y Luis Cámara señalan que este año «celebramos la quinta edición de Ponme Un Corto con novedades y muchas sorpresas». Asimismo, siguen apostando «con fuerza por la Sección Local, con el objetivo de que en Huerta de Rey se hable de cine durante todo el año».

Ponme un Corto está organizado por la productora Kika Kills, con el apoyo del Ayuntamiento de Huerta de Rey, y cuenta con el patrocinio oficial de Victoria Málaga, Fundación Ribsa, Movibeta, Amigos Cine Kamikaze (ACK!), Caronte Multi, Selenium, Prevencine, La tienda de María, Charanga Los Ozekaos y Ferrallas Huerta.