Susto en la plaza Mayor de Aranda. Se cae un arco de luces de fiestas
No ha habido heridos pero sí daños en un balcón (y no es la primera vez que pasa)
Tremendo susto se han llevado esta mañana los vecinos que paseaban por la plaza Mayor de Aranda de Duero. Uno de los arcos de luces que estaba instalando la empresa encargada de colocar la iluminación de fiestas patronales se ha desplomado al suelo.
Afortunadamente no ha resultado nadie herido. Únicamente se han registrado daños en uno de los balcones donde se había colocado el arco. Según explican fuentes policiales, la caída se ha debido a una sobretensión del cable; algo que ya ocurrió el año pasado cuando se causaron daños en un balcón de la calle San Antonio.
La empresa deberá asumir el coste de la rehabilitación.