Nuevo concurso gastronómico en Burgos: la Ribera del Duero elegirá su postre oficial en 2025

Aranda de Duero debe su fama al lechazo asado, a las chuletillas, a la morcilla, la torta de pan y el buen vino de Ribera del Duero. Decididos a completar el menú, la asociación ADRI Ribera del Duero Burgalesa, con la financiación de la Asociación Sodebur ha creado el concurso ‘Un postre Di-Vino’. ¿El objetivo? Encontrar un postre que defina a la comarca como territorio, “algo que sirva para rematar una buena comida, y que se pueda degustar tanto en los restaurantes como en los obradores de la Ribera”.

La convocatoria se dirige a profesionales del sector, siempre que su establecimiento, obrador o domicilio social esté ubicado en el ámbito de actuación de la Ribera del Duero burgalesa.

Requisitos

Las recetas presentadas tendrán que ser originales, de elaboración propia, y han de incluir obligatoriamente uvas, pasas o alguno de sus derivados (vinos, licores, mermeladas, esencias, etc).

En la primera fase, que será del 1 al 30 de septiembre, los interesados deberán enviar su receta y una fotografía del postre, además de rellenar la ficha de inscripción, a través de este enlace. De todas las propuestas recibidas se realizará una selección de la que saldrán los finalistas.

El día 9 de noviembre, en el Monasterio de La Vid, se realizará una cata popular en la que los invitados elegirán, de entre los finalistas, el postre que se considerará representativo de la Ribera del Duero burgalesa. “Se valorarán sabor, presentación, originalidad, facilidad en la reproducción y comercialización del postre y uso de ingredientes tradicionales de la zona, entre otras cosas”, animan.

El postre ganador será galardonado como ‘Postre de la Ribera del Duero burgalesa 2025’, y su creador recibirá un premio en metálico. Además, la receta se hará pública.

Con sede en Peñaranda, la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Ribera del Duero Burgalesa (ADRI), es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito comarcal creada en el año 1996 con el objeto de servir de núcleo de convergencia y representación de todos los agentes locales: particulares, entidades públicas y privadas interesadas en el desarrollo integral de la comarca de la Ribera del Duero en la provincia de Burgos.