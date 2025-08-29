Premios El Tirador 2025: Aranda acoge la final de los vinos cosecheros de la Ribera del Duero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aranda de Duero acogerá el próximo día 5 de septiembre la gran final de la primera edición de los premios El Tirador, un certamen que reunirá a los ganadores de los concursos comarcales de vinos cosecheros: los premios Albillo de Sinovas, los premios Vinos de Cubillo de Cecoga y los premios Vinos de Cubillo de Sotillo de la Ribera.

Detrás de la organización está la asociación de vecinos Amigos de Sinovas, la empresa de servicios agroalimentarios Cecoga S.L. y la Asociación Cultural Cuesta de San Jorge de Sotillo, con la colaboración del Ayuntamiento. El objetivo es poner en valor la tradición del vino cosechero, elaborado de forma artesanal y destinado al consumo propio, fuera del circuito comercial. La iniciativa busca así fomentar la cultura del vino casero y el uso de las bodegas tradicionales.

Hay cuatro categorías: blanco, rosado, tinto joven y tinto barrica, con tres premios por cada una de ellas. Hoy, 29 de agosto, nueve catadores experimentados catarán los vinos en la bodega subterránea Don Carlos de Aranda. Los resultados se conocerán en la gala del 5 de septiembre donde habrá además una interesante charla de Javier Iglesia sobre Los oficios tradicionales del vino.

Los premios Albillo de Sinovas celebran este año su vigésima edición, mientras que el concurso Vinos de Cubillo, creado en honor al fundador de Cecoga, Julián Sardina, cumple once años. Por su parte, los Premios Vinos de Cubillo de Sotillo acaban de celebrar su tercer certamen dentro de la fiesta ‘Sotillo, el vino y yo’.