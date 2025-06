Así es (en fotos) la nueva bodega de diseño de la Ribera del Duero: integrada, sostenible y pensada al milímetro

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Ribera del Duero da la bienvenida a una nueva bodega de diseño: Bodegas La Horra, un proyecto firmado por Carme Pinós, Premio Nacional de Arquitectura 2021, e impulsado por el grupo riojano Roda, una familia decidida a dejar huella en la denominación de Origen. “Venimos para aportar”, afirma Mario Rotllant, presidente del Grupo Roda. Para ello, han invertido cerca de 10 millones de euros en La Horra.

Inspirados en el terruño, la bodega es un ejemplo de sostenibilidad que se integra a la perfección con un paisaje marcado por el viñedo y el cereal. La elección de materiales no ha sido una cuestión baladí: hormigón y piedra, que encuentran el calor en la caña y en la textura de las puertas ‘viroc’. “Me gusta que los materiales se expresen por ellos mismos. No hay una línea que no esté pensada”, asegura la arquitecto.

Aunque la bodega se inauguró ayer, el grupo Roda no es nuevo en Ribera del Duero. Su andadura se remonta al año 2009, gracias a un acuerdo de colaboración con los hermanos Pedro y Pablo Balbás, con los que conservan una gran amistad. En esta primera fase, construyó la primera nave de elaboración para vinificar las primeras añadas. La segunda fase llegó en 2015, con la construcción de la zona de crianza y el botellero, y en 2023 se inició la tercera y última etapa: el inicio de las obras de una bodega que está llamada a ser un referente de enoturismo. “En Ribera exportamos a 60 países y nos parecía que había llegado el momento de hacer un espacio donde poder acoger a estos clientes”, explica el presidente bodeguero.

Bodegas La Horra, sala de barricasLa Horra

Entre pinos y zarceras

Entrados en detalle, la nueva bodega se sitúa en la parte norte de la finca, en La Horra, junto a un extenso pinar, y ocupa una superficie de 4.700 m², dedicados a la elaboración, crianza y embotellado. Las naves existentes, construidas en fases anteriores, funcionarán como centro logístico.

La cubierta, en forma de gran teja invertida de hormigón visto, se adapta a las curvas de nivel del terreno y acogerá un jardín de plantas autóctonas. Al sur, la bodega se despliega en estratos y rampas, que favorecen la vinificación por gravedad y ofrecen una experiencia espacial fluida tanto para el equipo técnico como para los visitantes.

Uno de los elementos clave del proyecto es su sistema de ventilación pasiva, inspirado en las zarceras tradicionales: chimeneas verticales que permiten renovar el aire y regular la humedad sin necesidad de maquinaria. Este enfoque, junto a la instalación de energía solar y el uso de materiales sostenibles, permite reducir al mínimo la huella de carbono.

La nueva bodega incorpora, además, mejoras tecnológicas y posibilitará un incremento de la producción. “Está diseñada para unas 300.000 botellas, y estamos cerca de las 200.000, porque nuestra idea es hacer proyectos gestionables en los que prime la calidad. En Rioja hacemos 400.000 botellas y no pasamos de esa cifra, porque nuestra filosofía no es volumen, sino mantener el nivel de calidad y trabajar en la mejora constante”, apunta Mario Rotllant.

En la bodega, el viñedo es el protagonista. “El objetivo es elaborar vinos que sean un fiel reflejo del paisaje de la Ribera del Duero burgalesa, aportando elegancia y frescura a la fuerza característica de la tinta fina”, señalan desde esta bodega que elabora Corimbo II, a partir de viñedos de más 25 años de media, y Corimbo I, con viñedos de más de 60 años. “Son vinos con carácter, placenteros y elegantes”.

Personalidades

La inauguración contó con el respaldo de personalidades como el presidente del Consejo Regulador Ribera del Duero, Enrique Pascual; el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente; el delegado territorial, Roberto Sáiz; y la directora general de Industrias Agroalimentarias de la Junta de Castilla y León, Cristina Frías, quien no escondió su satisfacción ante un sector, el vitivinícola, que aporta mil millones de euros, genera empleo y fija población. “Más que números o datos, hablamos de calidad”, destaca al recordar que Castilla y León cuenta con 16 denominaciones de Origen y una Indicación de Origen Protegida (IGP). “No podemos más que sentirnos orgullosos de que grandes empresarios apuesten por nuestra tierra, porque es vino, pero también es empleo, turismo y riqueza para el medio rural”, señala agradecida, porque “están llevando el nombre de Castilla y León a todos los rincones del planeta”.

El Grupo Roda, propiedad de la familia Rotllant Daurella, tiene sus raíces en La Rioja, concretamente en el histórico Barrio de la Estación de Haro. Su proyecto vinícola se completa con el aceite de oliva virgen extra que elabora en la almazara Aubocassa, situada en una antigua alquería rehabilitada del siglo XII en Manacor (Mallorca).

En el diseño de este nuevo reto bodeguero, el grupo Roda ha confiado en Carme Pinós, Premio Nacional de Arquitectura 2021, con la colaboración de Vértice21 Ingeniería y la constructora Inexo. Carme Pinós es una de las arquitectos españolas de mayor proyección internacional. Sus proyectos abarcan un amplio rango de tipologías, desde grandes reformas urbanas y obra pública hasta el diseño de mobiliario, y entre ellos destacan la reforma y ampliación del Hotel Son Brull en Mallorca, el MPavilion 2018 en Melbourne (Australia), el conjunto en el centro histórico de Barcelona que comprende la Plaza de la Gardunya, la Escuela de Arte Massana y la fachada posterior del Mercado de la Boquería, o las Torres de Oficinas Cube I y Cube II en Guadalajara (México).

Otras bodegas de diseño

Bodegas La Horra se suma a un elenco de bodegas de diseño en el que se encuentran proyectos como Bodegas Portia, en Gumiel de Izán (Burgos), firmada por Norman Foster, paradigma de la ‘arquitectura verde’ y propiedad de la familia Martínez Zabala (grupo Faustino); o Bodegas Protos, en Peñafiel (Valladolid), una obra vanguardista creada por Richard Rogers, con un presupuesto que superó los 36 millones de euros. En este pódium también hay que destacar otras iniciativas de interés, como Bodegas Cair, en La Aguilera (Burgos), o Tr3smano, el sueño cumplido del empresario mexicano José Ramón Ruiz, en alianza con el enólogo navarro Fernando Remírez de Ganuza, productor de grandes vinos en Rioja, y también Pedro Aibar, impulsor de la Denominación de Origen Somontano. Diseñada por el estudio de arquitectos Konkrit Blu, la bodega se integra en el paisaje, minimizando el impacto visual y respetando el medio ambiente. La luz juega con la masa y el espacio en una bodega de hormigón marcada por el buen uso de la gravedad.