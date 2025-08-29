Dos bodegas de Ribera del Duero protagonizan 'Foto de Familia del mundo del vino', el nuevo documental que pone en valor cada botella

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Las bodegas de la Ribera del Duero, Emilio Moro y Tierra Aranda protagonizarán junto a Bodegas La Osa, Marqués de Vizhoja y Bodegas Cantariña la primera entrega de la serie documental Foto de Familia del mundo del vino, que llegará a la televisión el próximo 1 de septiembre de 2025, con su estreno en Canal Cocina en España y en El Gourmet (Amazon) en Latinoamérica.

Producida por Mil Ojos Producen y dirigida por Alicia Van Assche, la serie analiza el pasado, presente y futuro del vino a través del encuentro de dos personajes protagonistas que comparten experiencias, aprendizajes, dificultades y recuerdos. “Un retrato vivo que hace que cuando abres una botella recuerdes la historia de las personas que trabajan para que ese vino acabe en tu mesa”, señala Van Assche.

Con estética cinematográfica y un enfoque humano, cada episodio se convierte en una ventana a la vida de quienes hacen posible el vino, desde los fracasos hasta los logros, siempre con la tierra y la tradición como telón de fondo.

Distribución internacional

En España, Foto de Familia del mundo del vino se emitirá en Canal Cocina, canal especializado en gastronomía de AMC Networks International Southern Europe, disponible en plataformas como Prime Video, Vodafone, Orange, Euskaltel, R, Telecable, MásMóvil, Yoigo, Jazztel, Virgintelco, Avantel, Tivify y Digi TV.

En Latinoamérica, la serie podrá verse en El Gourmet, canal pionero en contenidos gastronómicos en español, con más de 20 años de trayectoria y más de 250 horas de estrenos anuales.

La producción se suma a otros trabajos del equipo de Mil Ojos Producen, responsable de series como The Wine Van, ILoveWine o Phenomenal, así como de documentales premiados sobre vida rural y despoblación como Donde la vida puede ser o El viticultor y la tierra.