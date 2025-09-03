La Junta transforma a regadío sostenible, y sin coste energético, 853 hectáreas junto al río Aranzuelo, en Burgos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha inaugurado hoy las obras de transformación en regadío de 853 hectáreas en la zona del río Aranzuelo, en la provincia de Burgos. Se trata de la tercera fase de un proyecto que supondrá una mejora significativa para 243 agricultores de los municipios de Arauzo de Torre, Caleruega y Hontoria de Valdearados.

Según explica la consejera, la zona ha iniciado su primera campaña completa de riego gracias a una inversión total de 18 millones de euros, de los que la Junta de Castilla y León ha aportado 16 millones, y la Comunidad de Regantes del Aranzuelo, 2 millones.

La tercera fase ha contado con un presupuesto de 8,15 millones y se ha desarrollado durante un periodo de dos años. Entrados en detalle, se han instalado, además de una red de control, 43,4 kilómetros de tuberías, 97 hidrantes y una red de control.

Cuatro ventajas para el gran cambio

No ha sido un proyecto sencillo si tenemos en cuenta que la primera fase comenzó hace veinte años, pero su utilidad promete un gran cambio, empezando por la productividad, que aumentará en cada una de las parcelas, permitiendo una mayor diversificación de cultivos, entre los que destacan la patata, la remolacha, el viñedo, el cereal y el girasol.

Más ventajas: el ahorro energético. “Se toma el agua, se llena la presa por gravedad y, desde la presa, por gravedad va a las parcelas. Eso significa que el coste energético para los regantes es cero”, señala la consejera, sin olvidar la eficiencia. “Al tener tuberías a presión, permitimos tener un uso eficiente y controlado del agua”.

La cuarta mejora tiene que ver con las nuevas tecnologías y con un sistema que permite a todos los regantes programar, a través de distintas aplicaciones de la Comunidad de regantes, las horas de riego y la cantidad de agua.

Para la consejera, esta mejora es una “apuesta clara” de la Junta de Castilla y León y del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, por los nuevos regadíos y por las modernizaciones de estos sistemas de riego de última generación. “Nos comprometimos a iniciar más de 30.000 hectáreas en esta legislatura y podemos decir que ese compromiso ya está cumplido”, sostiene.

Tres fases

El proyecto comenzó a gestarse hace más de veinte años y se ha desarrollado en tres fases. En la primera, se construyó la presa del embalse sobre el arroyo Sinovas, con capacidad de 4,8 hectómetros cúbicos, con el fin de garantizar el suministro de agua regulada a los regantes. La segunda se centró en instalar la conducción principal, la tubería general para conectar la presa con el inicio de la red de riego. Valoradas en 10 millones de euros, la administración regional asumió el coste íntegro de estas dos primeras fases. La tercera etapa, finalizada este año, ha cerrado por fin el círculo completando la red interior y el sistema de control.

Los beneficios, para la Consejería de Agricultura, son claros. “Se genera, evidentemente, más economía y más riqueza para los agricultores de esta comunidad de regantes”, señala, decidida a “seguir trabajando en esta línea”, con “nuevos regadíos y nuevas modernizaciones”. “Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo, tras varios años de trabajo, esto es una realidad”.

“Un día de mucha felicidad”

Para el presidente de la Comunidad de Regantes del Aranzuelo, Ignacio Olalla, “es un día de mucha felicidad”. “Ha sido un proyecto muy largo, con muchos trámites, mucho papeleo, pero bueno, al final todo llega. Y es un proyecto muy importante para la zona. Para dar trabajo, fijar población y aguantar a la población que queda, que no es fácil”, admite.