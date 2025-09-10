Novedades en la feria de atracciones de fiestas de Aranda. Estos son los precios

El año pasado los feriantes vivieron en la nueva ubicación del Picón una de sus mejores temporadas en ArandaLoreto Velázquez

La feria de atracciones es una de las actividades más esperadas de las fiestas patronales de Aranda. Cada año se convierte en punto de encuentro de adolescentes y jóvenes, que apenas salen de ahí.

Este año hay novedades importantes empezando por la apertura que se adelanta al viernes, 12 de septiembre. “Presentaron la solicitud y se ha concedido”, asegura desde el Ayuntamiento el concejal José Antonio Fuertes.

No ha sido la única petición. También han planteado la posibilidad de alargar la feria una semana más. “Muchos compañeros van luego a Zaragoza y Ávila, que es el 28, y les vendría bien”, argumenta el feriante, Pablo Gómez, propietario de la atracción Canguro. Con su hermano, tiene además la de Dragón y la Academia Marvel.

Condiciones para ampliar la apertura

Desde el Ayuntamiento hay predisposición siempre que cumplan con dos premisas: hacerse cargo de la limpieza y pagar la seguridad, que el Ayuntamiento solo tiene contratada hasta el domingo, 21 de septiembre. “Vamos a intentar quedarnos, pero hay que hacer primero números”, advierte Pablo Gómez.

En el caso de ampliar la apertura, puntualiza el concejal, José Antonio Fuertes, solo podrán funcionar el fin de semana del 3 al 5 de octubre. “Entre semana no se podrá, porque hay colegios”, señala.

El Picón, un sitio que gusta a todos

Tras años, primero en la campa de las Dominicas y luego en el recinto ferial, la feria encontró el año pasado la que parece su ubicación definitiva, el Picón. “Estamos haciendo mejoras. Ahora estamos terminando de vallar el perímetro y el año que viene pondremos el riego”, detalla el concejal, José Antonio Fuertes.

Los feriantes aseguran que están contentos con el nuevo espacio. “Solo echamos en falta la luz, porque hay que andar con generadores”, apuntan los trabajadores de una feria que mueve a más de treinta familias y 40 negocios.

Precios

A la espera de conocer las fechas definitivas, lo importante es saber el precio de las tarifas que marcarán la feria 2025.

Tras la subida de 2023, los feriantes mantendrán las tarifas: 3,50 euros las infantiles y entre 4 y 5 euros las de adultos. Las de mayor tamaño, como Zic Zac, la Cazuela, el Péndulo o el Saltamontes, costarán 5 euros. Además, se mantienen las ofertas del Día del Niño y habrá bonos con descuento de 5 viajes.

Como en los últimos años, en solidaridad con los menores con trastorno del espectro autista, y a petición del Ayuntamiento de Aranda, la feria funcionará sin música los días 15 y 16 de septiembre, de 18:00 a 20:00 horas. El día 22 de septiembre habrá precios populares por el Día del Niño.