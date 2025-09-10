La administración reforzará el control para evitar irregularidades en la vendimia

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Decididos a erradicar cualquier atisbo de irregularidad en la vendimia, la Administración General del Estado reforzará la vigilancia, como hace cada año. “La calidad del vino empieza con condiciones laborales dignas. No hay excusas para vulnerar los derechos de quienes hacen posible la vendimia”, apremia el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente.

Con este objetivo, el subdelegado ha presidido esta mañana la reunión previa a la vendimia con todos los responsables de los organismos pertenecientes a la Administración General del Estado (AGE) a los que compete la situación y seguridad de los temporeros.

Imagen de la reunión del subdelegadoSubdelegación del Gobierno

En el encuentro, mantenido en la Subdelegación del Gobierno, han participado el comandante José Manuel González Garrido; Ana Mélida Calleja, inspectora jefa y jefa de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Burgos; la directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Olga Hernando, la jefa de Inspección de Trabajo, Betina Ruiz; la jefa de la dependencia de Trabajo e Inmigración, Elena Ruiz y el responsable de Extranjería de la Subdelegación, Manuel Vivar.

La reunión se ha centrado en asegurar que todos los organismos actúan, como cada año, de forma coordinada en una de las industrias más importantes para la provincia, la vinícola.

De la Fuente ha destacado que “todo debe estar coordinado” para que la campaña se desarrolle con garantías.

Este esfuerzo de traduce en un refuerzo presencial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una multiplicación de las inspecciones laborales, siempre acompañadas por Guardia Civil o Policía Nacional.

Balance de la campaña anterior

Lo cierto es que las irregularidades no son algo habitual y mucho menos generalizado. En datos de 2024, de las 77 empresas fiscalizadas y 264 trabajadores analizados, se detectaron 12 infracciones.

En el apartado de control de riesgos asociados a la actividad agraria, se inspeccionaron 61 empresas con 197 trabajadores con un resultado de 13 infracciones. Ambas, reconoce el subdelegado, se tratan de cifras “mínimas” en comparación con años anteriores y que demuestra que “la estrategia de coordinación está funcionando”.

De la Fuente ha reiterado que “el hecho de que muchos temporeros procedan de países con culturas, costumbres o idiomas distintos no puede ser un pretexto para mirar hacia otro lado, sino que debe servir como una alerta que obligue a fiscalizar más de cerca jornadas laborales, remuneraciones y condiciones habitacionales”.

Los responsables de los diferentes organismos coincidieron en que los temporeros, en muchos casos en situaciones de vulnerabilidad y acompañados incluso de menores, deben tener la certeza de que cuentan con la protección activa de la AGE y con mecanismos de denuncia accesibles en caso de incidencias.

Finalmente, el subdelegado recordó que la Denominación de Origen Ribera del Duero, una de las mejores del mundo, proyecta internacionalmente la imagen de Burgos. Por ello insistió: “No puede haber caldos de calidad si el proceso se asienta sobre trabajadores sin derechos. El prestigio de nuestros vinos solo se sostiene con una producción de calidad y respetuosa con las personas”.