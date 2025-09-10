El PSOE tacha a Sentir Aranda de "racista" por la prohibición de la venta ambulante en fiestas

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tras conocer que el gobierno de Sentir Aranda ha decidido prohibir la venta ambulante, por lo que queda anulado el mercadillo de fiestas que solía completar la feria de atracciones, el PSOE advierte: es una medida “racista”. “Lejos de responder a motivos de seguridad o de mejora del ocio, esta medida evidencia un sesgo excluyente y discriminatorio, que afecta a un colectivo de trabajadores que forma parte de la identidad de nuestras fiestas desde hace más de treinta años”, censura la portavoz, Amparo Simón.

Para el PSOE, esta media margina a familias que han encontrado en la venta ambulante un medio digno de vida, muchas de ellas migrantes y plenamente integradas en nuestra comunidad. “Es un desprecio a la diversidad cultural”, lamenta al recordar que históricamente este mercadillo ha sido “un espacio de encuentro, colorido y convivencia, que aporta riqueza y autenticidad a las fiestas de Aranda”. “La venta ambulante no es un problema: es una expresión popular y una forma de economía social y familiar, que ha convivido sin incidentes con las atracciones feriales y con la hostelería local. Prohibirla sin ofrecer alternativas es condenar a la invisibilidad y a la precariedad a quienes más apoyo necesitan”, rechazan.

El PSOE de Aranda recuerda que no se puede utilizar la seguridad como coartada para justificar decisiones que en realidad esconden exclusión social y cultural. “La experiencia demuestra que la convivencia entre venta ambulante, comercio local y ocio festivo es posible y enriquecedora”, defienden.