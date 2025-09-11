Vox se une al PSOE: La prohibición de la venta ambulante en fiestas de Aranda "es discriminación"
El grupo municipal considera que puede ser un foco de inseguridad
Tras conocer que el equipo de gobierno de Sentir Aranda ha decidido prohibir la venta ambulante, y por tanto, el mercadillo que completaba la feria de atracciones en fiestas, Vox se une a las críticas del PSOE y advierte: no solo discrimina, también puede descentralizar la venta ambulante y suponer un riesgo.
En su opinión, con esta prohibición, no habrá forma de diferenciar “entre quien la pretendía desarrollar con permisos y legalmente, y el que no”, “creando un problema real de seguridad teniendo a los vendedores repartidos por toda Aranda sin control y supervisión ninguna”.
Para la formación verde, el argumento esgrimido por el equipo de gobierno, de que se adopta la decisión por el comercio y por una razón de “higiene y seguridad”, es solo un pretexto de quien “no quiere asumir responsabilidades”, que desvirtúa las fiestas. “Entendemos que si hay trece comerciantes que han solicitado poder trabajar y lo hacen desde la legalidad nos parece un trato discriminatorio hacia ellos y su forma de ganarse el sustento”, rechaza el portavoz de Voz, Sergio Chagartegui Sánchez.