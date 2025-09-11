Vox se une al PSOE: La prohibición de la venta ambulante en fiestas de Aranda "es discriminación"

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tras conocer que el equipo de gobierno de Sentir Aranda ha decidido prohibir la venta ambulante, y por tanto, el mercadillo que completaba la feria de atracciones en fiestas, Vox se une a las críticas del PSOE y advierte: no solo discrimina, también puede descentralizar la venta ambulante y suponer un riesgo.

En su opinión, con esta prohibición, no habrá forma de diferenciar “entre quien la pretendía desarrollar con permisos y legalmente, y el que no”, “creando un problema real de seguridad teniendo a los vendedores repartidos por toda Aranda sin control y supervisión ninguna”.

Para la formación verde, el argumento esgrimido por el equipo de gobierno, de que se adopta la decisión por el comercio y por una razón de “higiene y seguridad”, es solo un pretexto de quien “no quiere asumir responsabilidades”, que desvirtúa las fiestas. “Entendemos que si hay trece comerciantes que han solicitado poder trabajar y lo hacen desde la legalidad nos parece un trato discriminatorio hacia ellos y su forma de ganarse el sustento”, rechaza el portavoz de Voz, Sergio Chagartegui Sánchez.