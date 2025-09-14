De Rumanía a Burgos. Dana celebra sus 10 años en España abriendo un bar en la Ribera del Duero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Todos los que viven en un pueblo saben lo importante que es tener un bar como punto de encuentro, sobre todo en los largos meses de invierno. Para Dana Estefanía Timis, la nueva gerente del bar Timis de Tórtoles de Esgueva, es la oportunidad laboral que llevaba tiempo esperando. “La gente nos ha recibido muy bien, porque estaban deseando que reabriese el bar, y estoy muy contenta”, asegura.

Detrás de Dana, que ha trabajado siempre en hostelería, está su padre, Jorge, un carpintero que hace auténticas obras de arte, como la mesa que da la bienvenida en el bar. “Es espectacular”, anima orgullosa.

El establecimiento abre todos los días, a excepción de los lunes, que toca descansar. “Por el momento está bastante animado. Se nota que es verano, pero Tórtoles es un pueblo con vida”, subraya.

Dana posa con los pinchos de la mañanaL.V.

Dana es natural de Rumanía y vive en el pueblo de Berlangas de Roa. Este mes de septiembre cumple diez años en España y domina a la perfección el castellano. “Primero vino mi padre y, después, mi madre, y yo venía en verano por vacaciones. Me trasladé finalmente cuando tenía 15 años y, la verdad, es que estoy bien. España es muy diferente de Rumanía: la gente, las tradiciones, la cultura, pero es muy bonito y las personas son muy amables”.

El bar es amplio y tiene mesas tanto en el interior como en la terraza. “Servimos bocadillos, raciones y algún plato combinado, pero todavía no sabemos si daremos el paso a menús. Vamos a esperar a ver cómo encaja todo”, señala con esperanza, porque, al ser un bar que está pegado a la carretera, hay mucha gente de paso.

Tras un verano con los tres bares abiertos, la mala noticia llega ahora con el cierre del bar de la plaza, que ha echado la persiana tras 19 años de historia. “Es una pena, pero confiamos en que reabra”, subraya el alcalde, Moisés Castro Ruiz.

Monasterio a la venta

El padre de Dana trabaja en la carpintería de Fernando Delgado Esteban, uno de los tres hermanos dueños del Monasterio, que está a la venta en el mismo pueblo de Tórtoles de Esgueva. Conocido como Monasterio de Santa María, perteneció a las monjas benedictinas y, después, fue reformado de forma integral por la familia que lo rescató del olvido. En los últimos años ha funcionado como hotel, hasta que cerró en 2022, y está completamente equipado.

En su construcción hubo dos matrimonios clave: el de Melendo Armíldez y su esposa, María, que donaron al monasterio premonstratense de La Vid (Burgos) unos terrenos situados en la villa de Tórtoles, donde entonces se levantaba una iglesia dedicada a Santa María, y el formado por María Armíldez y Gonzalo Pérez de Torquemada, que decidieron fundar un nuevo monasterio bajo la batuta de Urraca Pérez de Torquemada.

Tras el declive del primer cuarto del siglo XIX y el cierre, que llegó en 1973, cuando las monjas de clausura se trasladaron a Aranda, el monasterio llegó casi a la ruina.

Monasterio de Tórtoles de Esgueva dLoreto Velázquez

Como todo lo que merece la pena, este espacio histórico vivió una nueva oportunidad a finales del siglo XX, cuando los padres de los actuales vendedores, Santiago y Teresa, decidieron adquirir este patrimonio y alquilarlo para un futuro hotel. De su gestión se encargó un empresario madrileño que, tras una profunda rehabilitación, lo convirtió en un hotel-restaurante con 17 habitaciones, tres de ellas dúplex. “Nosotros ya somos mayores, queremos que alguien continúe con la historia de este bello espacio”, anima el vendedor, que ya ha recibido la visita de varios interesados.

Con una superficie total de 12.490 m², la venta incluye el monasterio, una quesería y un terreno anexo de 3.490 m². El hotel está adaptado a las personas con movilidad reducida y, además, está preparado para organizar bodas y eventos. Cuenta con una capilla, un salón, una cafetería, cocina profesional, y para proteger del frío, está renovado con cristaleras y tiene suelo radiante.