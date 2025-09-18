La magia y la música marcan la sexta jornada de fiestas de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aranda sigue de fiesta. Los jóvenes han generalizado ya el comienzo del nuevo curso, y los colegios Vera Cruz, Castilla y Simón de Colonia vivieron ayer una mañana plagada de magia gracias al arte de Oliver y David Navares. Los mayores de la residencia Ciudad de Aranda disfrutaron con la maga Liuba, mientras que la reina y damas, acompañadas por las autoridades, la banda municipal de Dulzainas y Tambores, y la Asociación de Gigantes y Cabezudos, alegraron la mañana en la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

Ya por la tarde, el Espacio Aranda Río vivió su particular Oktober Fest, y el tributo a Rafaella Carrá cerró la noche en la plaza Mayor.

Hoy la actividad continúa con un programa marcado por la magia en los colegios, esta vez en Claret, Fernán González y Dominicas, y en varias residencias de mayores. Por la tarde, la magia continuará en el Espacio Aranda Río, a las 18.00 horas, y a las 19.00 en el parque El Barriles. A las 18.00 horas, y de forma paralela a las cucañas del río Duero, los Jardines de Don Diego se llenarán también con el Certamen de Artistas Callejeros.

Una hora y media antes, a las 16.30 horas, el deporte llamará a la puerta con el Torneo de Petanca del parque Príncipe de Asturias, y a las 20.00 horas llegará uno de los momentos más esperados: la Carrera de Barricas ‘Dominio de Cair’, que celebrará su sexta edición con el ritmo de DJ Ziry. La noche terminará con la segunda sesión de la fiesta de la cerveza en el Espacio Aranda Río, a partir de las 20.30 horas.