Conciertos temáticos, bailes “agarraos”, homenajes... Aranda comienza sus fiestas patronales (y estas son todas las novedades)

Con el buen tiempo casi garantizado, Aranda de Duero inicia unas fiestas que, un año más, se vivirán en la calle. Una de las principales novedades es el Espacio Aranda Río que, tras crearse el año pasado, con gran éxito, da este año un paso más con jornadas temáticas.

La Orquesta Mondragón estrenará el escenario del parque de La Isla el martes 16 de septiembre, a las 22.30 horas, mientras que el espíritu de la fiesta de la cerveza del Oktoberfest tomará forma el miércoles 17, a partir de las 18.00 horas, con Mi Sol Si…Yá!, La Coquette y Oktober Music Band, y el jueves 18, con el mago David Navares, los Hermanos Saquetti y, de nuevo, la Oktober Music Band. “Como el año pasado habrá una carpa con mesas, bancos y comida de food trucks”, anima el concejal responsable, José Antonio Fuertes.

El viernes 19 de septiembre el parque retrocederá a los años 80 con Circo sin tapujos (18.30), Flash & Brother (19.30 horas), DJ Filo (22.30 horas), La Poptelera (23.30 horas) y, como cierre, los siempre divertidos Hijos del Tío Cayo.

Pensando en los más jóvenes, el sábado 20 de septiembre el parque comenzará con la actuación infantil Caravana de Cuentos (18.30 horas) y, para los adolescentes, tres conciertos: Alberto Blues & Disson (20.30 horas), Kalas & Legend & Kopoet (22.30 horas) y Dollar Selmouni (00.30 horas).

El domingo toca tradición con el folclore de Alquitara Folk (18.00 horas), El Náan (19.30 horas) y un homenaje especial, a las 21.00 horas, a la etnomusicóloga Lola Pérez Rivera, fallecida en 2022.

Un cañonazo especial

No es el único homenaje. Según explica el concejal, la ciclista arandina proclamada campeona de España, en ciclismo en ruta, Sara Martín, encenderá el cañonazo de inicio de fiestas, y el homenaje a la Reina y Damas, del martes, se completará con un tributo a Ramón Porras, “una de las personas que más actividad ha dado en fiestas con la cucharona detrás”.

Conciertos estelares

En el plano musical hay alternativas para todos los gustos, empezando por Despistaos (hoy viernes, a las 00.00 horas, en la plaza La Sal), y siguiendo en el recinto ferial con María Becerra (domingo 14, a las 23.45 horas) y con Bustamante (el lunes 15, a la misma hora). Por su parte, ‘Micky y los D+’ estrenará la recién rehabilitada plaza de los Jardines de Don Diego el viernes 12 de septiembre, a las 22.30 horas. El buen rollo está también asegurado con Zirrosis, el sábado 13, a las 23.00 horas, en el parque María Pacheco, y con el tributo a Raffaella Carrá, el miércoles 17, a las 22.00 horas, en la plaza Mayor.

Otra de las novedades es la recuperación de bailes “agarraos”, “los de toda la vida”. El primero tendrá lugar el sábado 14 de septiembre en la plaza Obispo Acosta. El domingo 15 se desplazará al paseo Picasso y, como cierre, la plaza Laguna Negra acogerá la última cita el domingo 21. Además, el miércoles por la tarde, a las 19.00 horas, se recuperará el histórico baile en El Frontón.

Imagen de archivo de uno de los muchos espectáculos callejeros que organiza Aranda por fiestasLoreto Velázquez

Fuegos artificiales

Uno de los momentos más esperados, junto al pregón (viernes 12 de septiembre), la fiesta del Cañonazo y la ofrenda floral (sábado 13), y las Bajadas de las Peñas, son los fuegos artificiales, que brillarán los días 13, 14, 15 y 20, junto al Instituto Tomás Pascual (23.15 horas). La traca final tendrá lugar, como siempre, en la plaza Mayor, el domingo 21, a las 00.00 horas.

El programa es extenso: 43 actividades de peñas, 27 actuaciones musicales, 5 verbenas, 10 de magia, 7 obras teatrales, 7 espectáculos infantiles, 6 actuaciones de calle, 3 competiciones interpeñas, 3 sesiones de cucañas así como pasacalles de gigantes y cabezudos y una feria de atracciones que estará operativa del 12 al 22 de septiembre en El Picón, con un día sin música, para que también la disfruten los niños con trastorno del espectro autista.

Entre los 13 planes deportivos destaca, como novedad, el Slalom urbano y la exposición de coches que tendrá lugar el último domingo de fiestas a las 13.30 horas en la plaza Mayor.