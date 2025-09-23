División en La Cueva de Roa por el “derroche” del nuevo centro de usos múltiples

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Continúa la guerra por el agua potable en el pueblo ribereño de La Cueva de Roa. La decisión del alcalde, Ignacio Arranz, de priorizar la construcción de un centro de usos múltiples divide incluso al propio equipo de gobierno del PSOE. “No tiene sentido que sigamos derrochando el dinero en ese edificio, cuando ya hay otros dos similares, y no centremos todos los esfuerzos en solucionar de una vez el problema del agua potable”, censura su compañera de partido, Sara Meneses.

Cumplido el primer año sin agua potable por contaminación de nitritos, la concejala insiste en la importancia de priorizar un problema “que es urgente” y que afecta a los 80 vecinos. En su opinión, en lugar de pedir un préstamo para comprar una potabilizadora, el alcalde debía haber sacado ese dinero de los presupuestos del año que se aprobaron en febrero. “Pero prefiere seguir dilapidando el dinero en este centro de usos múltiples, que ya se ha llevado casi un millón de euros desde 2018”, rechaza.

Falta de transparencia

La concejala lamenta, además, la falta de transparencia del alcalde. Según explica, ha solicitado vía formal, y en dos ocasiones, el acceso a todo el expediente de la construcción de este polémico centro, pero hasta ahora solo ha recibido largas e informes incompletos. “Solo quiero saber cuánto se ha gastado, cómo se ha gastado, con qué fondos ha contado, cuánto ha puesto el ayuntamiento y cómo se han desarrollado las contrataciones, tal y como exige la legislación de contratos del sector público y las leyes de transparencia estatal y autonómica”, señala convencida de que “se incumplen sistemáticamente”.

La respuesta del Ayuntamiento llegó el 5 de septiembre, “habiendo pasado el plazo de 5 días que establece el citado Real Decreto 2568/1986”. Según Sara Meneses, el documento no solo no identificaba a la autoridad o funcionario remitente, tampoco daba respuesta a la información solicitada. Así, sostiene, siguen en el aire cuestiones como la cuantía total invertida hasta la fecha, lo que queda por invertir, de subvenciones y aportaciones directas del Ayuntamiento, e incluso el proyecto técnico visado por el Colegio de Arquitectos de Burgos o los expedientes de contratación.

Aunque tras un nuevo escrito de solicitud, el alcalde le aseguró personalmente que le han remitido todo la documentación “obrante en este Ayuntamiento”, por lo que considera que “ha cumplido sobradamente” y “más allá del deber de conservación legalmente establecido”, ella incide: “¿Cómo es posible que en el archivo municipal no conste el proyecto técnico ni datos de las inversiones realizadas?”.

Meneses exige al alcalde claridad en una contabilidad que considera opaca. Su preocupación se extiende al archivo municipal y, ante la posibilidad de que realmente “hayan desaparecido archivos físicos o electrónicos”, exige medidas “urgentes e inmediatas”. “Si falta documentación, no ha podido desaparecer sola”, avisa.

Un sinfín de necesidades

En su opinión, mientras el alcalde se empeña en desarrollar un espacio “que no necesita el pueblo”, está dejando de lado prioridades como el agua y otras inversiones urgentes, como las aceras levantadas por los hielos del invierno, calles descuidadas, parques o un consistorio precario y sin acceso a personas con dificultad motora. “Un sinfín de necesidades que no hay ninguna voluntad de que sean cubiertas, mientras continúan las inversiones totalmente opacas en el local de usos múltiples”, censura.

Tras recibir anónimos con insultos, cuya autoría se desconoce, Sara se reafirma. “No me van a amedrentar. No tengo ningún problema personal con nadie, pero es la obra más costosa de La Cueva de Roa y tiene que estar todo claro”.