Balance policial de las fiestas de Aranda: 21 detenidos, 6 peleas y dos personas extraviadas

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Durante los 10 días de fiestas patronales de Aranda de Duero, la Policía Nacional detuvo a 15 personas y la Policía Local a 6. Entre los delitos destacan lesiones, robos con fuerza, casos de violencia de género y desobediencia. “Se trata de intervenciones policiales propias de la operativa ordinaria, no vinculadas directamente con las actividades o eventos festivos”, puntualizan desde la Policía Nacional.

En el ámbito administrativo, levantó 3 actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes.

Entrados en detalle, un número importante de intervenciones policiales tuvo un ámbito asistencial o humanitario, desde pérdidas de objetos o documentación a distintos grados de intoxicación etílica. La Policía Nacional destaca la eficaz colaboración existente con la Policía Local de Aranda, así como con las demás Corporaciones y Servicios de Emergencias, tales como Cruz Roja, Protección Civil o Servicios Sanitarios (Sacyl).

El dispositivo de la Policía Nacional contó además con el apoyo de la Comisaría Provincial de Burgos, la Unidad de Prevención y Reacción y la Unidad Aérea (UAS-drones).

Policía Local

Por su parte, la Policía Local recibió 441 avisos, de los cuales 25 estuvieron relacionados con incidentes sanitarios y 10 con accidentes viales sin heridos. Hubo 6 agresiones y 6 peleas, así como 9 denuncias por ruidos, 5 por amenazas y un presunto caso de violencia de género. Dos personas mayores se extraviaron y 6 personas fueron detenidas. En total, se practicaron 17 controles de alcohol y drogas en los que 9 conductores dieron positivo. Además, se controlaron 429 vehículos y se identificó a 23 personas.