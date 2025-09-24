El Ayuntamiento de Aranda arrendará el antiguo cementerio de las Eras de San Gil para adecentarlo como aparcamiento

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aunque es una competencia de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Aranda ha decidido dar el paso y ha alcanzado un acuerdo con el Arzobispado de Burgos para arrendar el antiguo cementerio de las Eras de San Gil. ¿El objetivo? Adecentarlo como aparcamiento para permitir además el paso de los autobuses que cada día prestan servicio a los escolares de los colegios públicos Simón de Colonia y Fuenteminaya; muchos de ellos con problemas de movilidad.

Hay que recordar que el pasado mes de mayo, la principal empresa concesionaria de autobuses dijo ‘basta’ y en un comunicado advirtió a los padres que ante el riesgo de romper los autobuses no pasarían más por esta campa plagada de baches, balsas de agua y charcos de barro.

El convenio establece un pago anual de 4.000 euros y una vigencia de 5 años. En los trabajos se rehabilitará la superficie de las eras (antiguo cementerio) para el aparcamiento disuasorio del barrio de las Tenerías. Además, se abrirá un nuevo corredor desde la calle Cantares hasta la calle Padre Janáriz para permitir el paso de los autobuses con alumnos de los pueblos de la Ribera.

Por otro lado, en los meses pasados se ha trabajado en una licitación para el arreglo de aceras de la calle Padre Janáriz, proyecto que se ampliará para realizar otras actuaciones en el nuevo espacio arrendado por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento lamenta la falta de compromiso de la Junta ya que, aunque el transporte de los alumnos de Primaria y Educación Especial son competencia de la administración regional, no ofrece un servicio completo, dejando a los alumnos lejos de la puerta de la entrada.