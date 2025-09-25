Linaje maniobra para presionar a la UBU por Enfermería, pero la Universidad de Valladolid le frena en seco

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Jarro de agua fría para las expectativas del alcalde de Aranda de implicar a otras universidades para presionar a la UBU por la tan traída y llevada Escuela de Enfermería en Aranda.

La maniobra para que el rector de la Universidad de Valladolid (UVa) abriera siquiera la puerta a considerar la idea se evaporó tras la reunión mantenida ayer. El rector vallisoletano, Antonio Largo Cabrerizo, frenó en seco las pretensiones del alcalde de Sentir Aranda, Antonio Linaje, al afirmar que la implantación de Enfermería debe partir de la Universidad de Burgos “por cercanía e influencia provincial”.

El Ayuntamiento de Aranda de Duero agradece al rector el interés mostrado y el tiempo dedicado durante la presentación del proyecto, y confía en que la futura sede de la Universidad de Burgos se formalice como se comprometió la UBU en el año 2023.

Pero lo cierto es que la tensión se palpa en el ambiente y, hasta ahora, la Universidad no ha iniciado ningún trámite al respecto. Esta realidad choca con un Ayuntamiento que se ha lanzado a rehabilitar el complejo docente ‘Virgen Viñas’, que, con una inversión que supera los 18 millones de euros, prevé convertir en la sede universitaria.

Este futuro campus albergará aulas, laboratorios, biblioteca y una cafetería vinculada a la Escuela de Hostelería. Su financiación cuenta con fondos europeos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea y del propio Ayuntamiento de Aranda.

Aunque el rector de Valladolid fue claro al asegurar que el nuevo grado debe partir de Burgos, el Ayuntamiento de Aranda insiste en seguir buscando alternativas con las distintas universidades públicas de Castilla y León, como la Universidad de Salamanca (USAL) o la Universidad de León (ULE), “mientras la Universidad de Burgos no avance en confirmar los pasos a seguir para ratificar el compromiso adquirido en el año 2023 con la implantación del grado de Enfermería en el campus universitario de Aranda de Duero”.