Cambios en la dirección de la fábrica Michelin Aranda. Bruno Arias sustituirá a Carlos Abril

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tres años después del nombramiento de Carlos Abril como director, la multinacional Michelin anuncia cambios en la dirección de la fábrica de Aranda de Duero. A partir del 1 de diciembre tomará el relevo Bruno Arias, actual director de Michelin Valladolid.

Natural de Salamanca, Bruno Arias es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Ingresó en Michelin en el año 2000, ocupando puestos en organización, gestión de proyectos y producción en las fábricas de Lasarte, Valladolid y Vitoria. En 2009, tuvo su primera experiencia en la factoría de Valladolid como jefe de proyectos. En 2011, se incorporó a la fábrica de Vitoria como responsable de la fabricación de refuerzos metálicos para neumáticos y en 2016, regresó a Valladolid como responsable de fabricación de neumáticos agrícolas. Desde 2019 ejercía como director de la planta.

Por su parte, Carlos Abril asumirá a partir del 1 de enero de 2026 la dirección de la actividad industrial de neumáticos agrícolas en la fábrica Michelin Valladolid. Formará equipo con Fran Cardona, quien asumirá la dirección de la fábrica Michelin Valladolid a partir del 1 de noviembre de 2025.

Fran Cardona, nacido en Almería, es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla. Se incorporó a Michelin en el año 2000 y desempeñó diversas funciones en la fábrica de Lasarte, en áreas de organización industrial, calidad y fabricación. En 2011, pasó a dirigir la actividad industrial de productos semiterminados en la fábrica de Michelin Vitoria. En 2016, se trasladó a Greenville (Estados Unidos) para coordinar operaciones y mejora continua en las fábricas de productos semiterminados de América del Norte hasta que en 2022, asumió la dirección industrial de productos semiterminados para el continente americano.

Carlos Abril Barber es ingeniero industrial eléctrico por la Universidad de Valladolid. Se incorporó a Michelin en 2001, desempeñando diferentes puestos técnicos en la fábrica de Vitoria. En 2014 se trasladó a Aranda como responsable del mayor taller producción de la fábrica y, en 2018, asumió la responsabilidad de la actividad de fabricación de neumáticos agrícolas en la fábrica de Valladolid. Desde 2022, ha dirigido la fábrica de Aranda de Duero.