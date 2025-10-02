Salud Mental Aranda celebra sus 25 años de historia con una exposición con alma

La exposición estará activa hasta el 11 de octubre en el horario habitual de la Casa de CulturaLoreto Velázquez

Loreto Velázquez

Salud Mental Aranda celebra sus bodas de plata y lo hace con dos eventos de interés. Por un lado, esta mañana inauguró, en la sala pequeña de la Casa de Cultura, la exposición '25 años de historia, presente y sueños. Tú también eres parte', un recorrido marcado por la emoción, la responsabilidad y los retos. “Es una exposición llena de recuerdos, imágenes, emociones y testimonios que reflejan quiénes somos y hacia dónde queremos caminar”, señala la presidenta, Elena Briongos, agradecida especialmente a la artista María Ángeles González, que se ha encargado de dirigir esta muestra. “Su trabajo simboliza la fuerza colectiva y la esperanza que compartimos, no solo en nuestra entidad, sino en todo el movimiento asociativo de Castilla y León”.

Por otro lado, el día grande del aniversario tendrá lugar el próximo 10 de octubre, cuando Aranda acoja la celebración del Día Mundial de la Salud Mental 2025. Bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental', será un encuentro “muy importante”, con más de 600 personas de todo el movimiento asociativo de la región. “Este lema, elegido a través de una encuesta pública a nivel nacional, nos recuerda que todos, en algún momento, podemos sentirnos vulnerables. Reconocerlo no es una debilidad, sino una oportunidad para generar empatía, solidaridad y compromiso colectivo”, afirma la presidenta.

La jornada comenzará a las 11.30 horas en la plaza Mayor, donde partirá, a las 12.00, una marcha por las calles del centro hasta llegar al auditorio de Caja de Burgos, donde tendrá lugar el acto institucional. “Allí contaremos con representantes de diversas instituciones, así como con la lectura del Manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental”.

Al finalizar, la actividad se trasladará al recinto ferial con una convivencia en la que no faltará la música, gracias a Carson, y los juegos tradicionales, que correrán a cargo de la asociación La Tanguilla.

La inauguración contó con el respaldo del concejal de Cultura, José Antonio Fuertes, y del alcalde, Antonio Linaje, quien destacó la importancia de una asociación pionera que comenzó a tratar la salud mental muchos años antes que las instituciones.

A este respecto, aprovechó para reivindicar la importancia de incluir la salud mental en los servicios médicos de los sistemas sanitarios de todas las comunidades autónomas. “Igual que cuidamos la salud física, debemos también dar el paso de cuidar la salud mental”.