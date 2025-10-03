Detienen a una mujer en la Ribera por interponer una denuncia falsa

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a una vecina de la Ribera, de 41 años de edad, como presunta autora de un delito de denuncia falsa. Los hechos se iniciaron semanas atrás, cuando la ahora investigada se presentó en dependencias del Puesto de Aranda de Duero para manifestar haber sido víctima de un fraude cometido a través de internet.

Según explicó, se habían realizado una serie de pagos con su tarjeta bancaria –cuyo importe total ascendía hasta los 210 euros- a favor de una página web dedicada a la edición de texto, afirmando que se trataba de operaciones indebidas que habían sido llevadas a cabo sin su consentimiento.

De inmediato, los agentes iniciaron una investigación minuciosa con el fin de determinar la naturaleza de lo ocurrido. El análisis detallado de la documentación e información recabada permitió constatar que, lejos de tratarse de una estafa, la interesada había aceptado de forma expresa una suscripción periódica a los servicios que ofertaba la plataforma online, lo que legitimaba los cobros objeto de la denuncia.

Paralelamente, se corroboró que no se habían producido cargos adicionales ni movimientos fraudulentos vinculados a su cuenta bancaria, descartándose así cualquier tipo de engaño o manipulación por parte de terceros.

Logró lucrarse de forma ilícita

A raíz de estos hechos y fruto de las pesquisas practicadas, los investigadores lograron descubrir que la denunciante había hecho uso de la denuncia interpuesta para que su sucursal bancaria le “reembolsara” los más de 200 euros presuntamente estafados.

De esta manera, no solo había inducido a error a los agentes con su manifestación, sino que también logró lucrarse de forma ilícita mediante el engaño a su entidad financiera, que consideró el documento presentado lo suficientemente válido por sí mismo como para abonar directamente la cantidad solicitada.

Consecuencia de todo ello, la mujer ya ha sido localizada y puesta, junto con las diligencias instruidas, a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aranda de Duero.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que interponer una denuncia falsa es un delito recogido en nuestro Código Penal castigado con hasta dos años de prisión y que, además de suponer un fraude para la administración de justicia, distrae medios policiales destinados a la investigación de delitos reales.