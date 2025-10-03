Los médicos de Aranda se suman a la huelga nacional y alertan de la falta de especialistas en el Santos Reyes

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Medio centenar de profesionales médicos se han concentrado esta mañana en el hospital Santos Reyes para unirse a una huelga nacional que pretende dignificar la profesión y mejorar la calidad asistencial del paciente.

Entre los médicos de Aranda hay además una preocupación añadida ante la dificultad de consolidar las plazas de una plantilla que en muchos casos se ven como un destino de paso.

Los médicos extienden su inquietud a la puesta en marcha del futuro hospital de Aranda. “El hospital va a estar muy bien en cuanto a medios y grandes instalaciones, pero la necesidad de médicos es cada vez más evidente. Creemos que, de alguna manera, hay que incentivar a las nuevas generaciones para que lleguen facultativos a los hospitales comarcales”, defiende el portavoz Carlos Hernando.

Aunque reconocen que el hospital ha vivido épocas peores, los especialistas sufren cada día el vaivén de una plantilla que está al 80%. “Hace poco han salido las plazas de reciente incorporación de los MIR, y han quedado todas vacantes. Es una lucha”, admite con la mirada puesta en áreas especialmente sensibles como traumatología o urología, que lastran la lista de espera y complican el día a día.

Maltrato laboral

La concentración contó ayer con médicos de atención primaria y hospitalaria. Protestan contra el borrador del nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, “que en lugar de mejorar sus condiciones laborales supone un grave perjuicio”. Además denuncian décadas de maltrato laboral y retrocesos que afectan a la conciliación y la estabilidad. “Están poniendo en riesgo el sistema sanitario”, advierten.

Entre sus reivindicaciones exigen un marco normativo propio con categoría profesional adecuada y retribuciones acordes, jornadas de 35 horas semanales, el reconocimiento de guardias y horas trabajadas como cotizadas para la jubilación y descansos obligatorios, entre otros.