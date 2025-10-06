Aranda se queda sin los 15 millones de fondos Fondos Europeos de desarrollo Regional

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aranda de Duero no podrá beneficiarse de los 15 millones de euros que aspiraba recibir, como máximo, de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), asignados a las Estrategias de Desarrollo Integrado Local, PAI-EDIL. Aunque se había postulado como solicitante, la convocatoria, por ahora, concede solo ayudas a ciudades como Ávila, Soria, Segovia y Ponferrada. Por falta de financiación, quedan a la espera Aranda de Duero, Burgos y Valladolid, así como otras opciones rechazadas, como La Bañeza y Zamora, que en su caso se han quedado fuera por falta de puntuación mínima.

Según explican desde el Ayuntamiento, la propuesta de Aranda ha sido aprobada, pero “la falta de fondos impide que la financiación llegue a nuestra ciudad”.

Proyectos pendientes

Los fondos europeos iban a contribuir al desarrollo de proyectos de interés, que habían sido aprobados por la mayoría del Pleno, como la Agenda Urbana, la ejecución de la ronda interna o el carril bici desde la Avenida de Burgos con la rotonda que comunica con la ronda externa. También afecta a los aparcamientos disuasorios en el barrio de Santa Catalina; la humanización, con carril bici, de la Avenida de Burgos desde la calle Pizarro hasta la calle Santiago; la unificación del entorno con la plaza del campus universitario de la Universidad de Burgos; y la digitalización de servicios municipales, como el autobús urbano, recogida de residuos, consumo de electricidad, gas natural y red de calor, o la creación de mapas con todo el inventario municipal (árboles, parques, jardines, puentes…) para que sean de acceso público.

Desde el Consistorio mantienen viva la esperanza. “Nuestro proyecto se mantiene en la reserva, a la espera de que alguna de las ciudades que sí han conseguido financiación puedan rechazar parte de esta o cambien sus prioridades”, afirman desde el equipo de gobierno de Antonio Linaje.