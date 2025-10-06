Tenerías retoma su asociación vecinal para exigir mejoras en el barrio

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Decididos a mejorar el barrio de las Tenerías, y tras años de olvido, los vecinos han decidido reagruparse de nuevo y recuperar la asociación de vecinos, cerrada desde 1994. El primer paso ha sido nombrar una directiva para empezar a trabajar y, sobre todo, para reivindicar soluciones a problemas que llevan años sobre la mesa.

El más acuciante es el trastorno y la inseguridad que sufren cada día los alumnos de los colegios Fuenteminaya y Simón de Colonia, muchos con problemas de movilidad. Y es que, desde el pasado mes de mayo, los autobuses escolares se niegan a atravesar una campa de las Eras de San Gil, que lleva años impracticable, llena de baches y charcos, por lo que los niños se ven obligados a recorrer este tramo a pie para acceder al colegio.

Aunque la solución debía haber partido de la Junta de Castilla y León, como administración competente, el Ayuntamiento de Aranda de Duero, empujado por los Ampas de los colegios afectados, ha dado el paso y ha alcanzado un acuerdo con el Arzobispado de Burgos para arrendar el antiguo cementerio y adecentarlo como aparcamiento y como paso para los autobuses escolares. Los vecinos insisten: «no hay tiempo que perder». «El cole ya ha empezado y no podemos seguir así», apremian, sorprendidos también por el alquiler anual que deberá pagar el Consistorio, de 4.000 euros. «Estos terrenos los cedieron vecinos de Aranda para que se construyera el cementerio y, cuando se quitó, se supone que iba a ser zona ajardinada», recuerdan.

Tampoco es el único problema. «Necesitamos que el autobús urbano pase por este barrio, porque no pasa por ninguna calle», insisten, con la mirada puesta especialmente en los vecinos mayores. «Muchos cogen un taxi para ir al ambulatorio, porque tanto el sur como el norte quedan lejos».

El barrio de Tenerías tiene una población de 497 habitantes, según datos del Ayuntamiento de Aranda. Se encuentra situado entre la vía del ferrocarril, el río Bañuelos y el Duero, y la campa de las Eras de San Gil, antiguo cementerio, y colinda con los barrios Centro y Ferial.

Un nuevo local

Como asociación, solicitarán además al Ayuntamiento un local para promover el barrio y poder desarrollar actividades como gimnasia, manualidades o como punto de encuentro para organizar adornos de un barrio que, en Halloween, es parada obligada gracias al empeño y esmero de una familia de la travesía de San Andrés. Así, podrían intentar recuperar tradiciones que, en su día, tuvieron muchísimo éxito, como el Belén Viviente de los años 80, cuando todos los vecinos se volcaban en una representación en el puente romano, en la que no faltaban ni el bebé ni los Reyes Magos ni los animales.

También quedan pendientes otras tradiciones que se han ido perdiendo, como el alumbrado del puente romano. «Hay muchas cosas por hacer, como las aceras de la calle Padre Janáriz», añaden.

La asociación pretende, además, convertirse en epicentro y unión de las personas mayores. «Podríamos crear un espacio intergeneracional. Los mayores podrían enseñar a cocinar, tejer, mientras que los jóvenes podrían enseñarles el manejo del móvil, pero todo paso a paso», concluyen.